El fondo de inversiones de capital chino que se hizo con Altamira negocia un nuevo PERI con el Concello

Representantes del fondo de inversiones, con sede en Luxemburgo y de capital mayoritariamente chino, que se hizo con los terrenos incluidos en el Plan Especial de Reforma Integral (PERI) de la Unidad de Actuación Número 5 o de Altamira, mantuvieron ayer una reunión en la que se abordó el futuro urbanístico de esta zona. Tras la decisión de los tribunales de justicia, concretamente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), del año 2010, por el que se anuló el PERI por falta de suelo para construir viviendas sociales, la intención del fondo de inversiones es realizar un nuevo PERI, que supondrá una nueva reparcelación y también una nueva junta de compensación.

Las negociaciones con el gobierno son intensas. Del interés de la propiedad de sacar adelante esta actuación urbanística (el anterior PERI establecía la construcción de 350 viviendas en una superficie que abarca 35.000 metros cuadrados y suponía una inversión por aquel entonces de 19 millones de euros) da muestra que hay acuerdo entre las partes para que el desarrollo urbanístico no suponga una pérdida sustancial de aparcamientos públicos. Porque Altamira es la gran zona de estacionamiento de Cangas, con más de 800 plazas. De hecho, el gobierno local tiene interés en firmar el nuevo contrato de cesión de los terrenos ya con los nuevos propietarios.

Fue un acuerdo del pleno del 26 de enero de 2007 el que otorgó licencia definitiva al PERI de Altamira, tumbada en 2010 por el TSXG. En aquel momento, la zona no estaba afectada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), ahora sí lo está. Según el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal, Mariano Abalo, hay que estudiar cuál es la afección, aunque no parece a simple vista que sea mucha.

El alto tribunal gallego fundamentó la anulación del acuerdo municipal en que se incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencial de cada sector. El Concello, a través de un informe elaborado por el jefe de Urbanismo, en aquel momento Alfonso Marnotes (hoy concejal del Concello de Vigo) entendía que para que los planes generales efectúen una reserva de vivienda protegida solo tenía efecto para aquellos que se transmite a partir de su entrada en vigor y Cangas no disponía de planeamiento general adaptado a la LOUGA. Sin embargo, el TSXG rechaza los demás argumentos de los demandantes, que consideraban que el proyecto no había sido sometido a trámite de impacto ambiental, que no cuenta con el informe exigido por la Ley General de Telecomunicaciones y su delimitación de polígonos incumple lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 9/2002, entre otras. “Ni la clasificación, naturaleza y ubicación del suelo, ni la extensión del ámbito afectado por el PERI revelan como inadecuado o insuficiente el estudio de sostenibilidad ambiental que contiene. Y lo mismo hay que decir sobre lo que alega la codemandada respecto a la denunciada infracción de la ley 9/2002, pues no consta en el PERI que el suelo con destino residencial supere la relación: 0,825 metros cuadrados/metro y sí respeta el límite de sostenibilidad que impone el artículo 46 de la citada ley para un municipio con una población que tiene Cangas”.

Hay mucho trabajo del PERI de 2007 que puede servir para el nuevo y que, además, ayudaría a acortar plazos. El gobierno local está abierto a una planificación urbanística sostenible en el centro de Cangas, que conecta la zona norte con la sur de la villa.

Expropiación para quitar el tapón de las calles San José y Galicia

Al gobierno local de Cangas no le va a quedar más remedio que acudir a la expropiación para eliminar el embudo que hay entre las calles San José y avenida de Galicia. Había acuerdo entre el Concello y los propietarios originales, pero la operación no se pudo llevar cabo porque las escrituras en el Registro de la Propiedad no lo permitían. Y es que las fincas afectadas se incluyeron en su día dentro del PERI de Altamira, están dentro del la junta de compensación, por lo que no se puede negociar con ello sin hacerlo antes con toda la junta de compensación. Este trámite burocrático fuerza a expropiar, por entender los asesores jurídicos que esla forma más rápida y eficaz de hacerse con las fincas y acabar con el problema que supone el citado tapón. Los vecinos de la zona desean que el Concello de Cangas lleve a cabo una actuación encaminada a acabar con el tapón, donde este verano se impuso el caos, con conductores insultándose y llegando casi a las manos, además de colas interminables.