La voz y la imagen del carnaval de Moaña

Corteza de árbol, conchas, mecheros, flores o carretes. El vecino de Berducedo Guillermo Santomé echa mano de distintos elementos para unos disfraces que desde hace 12 años sorprenden a todos los moañeses. Mañana será el encargado de dar el pregón inaugural a lo que considera como “las fiestas más grandes de Moaña”.

Moaña arranca este sábado sus carnavales y la figura del vecino de Berducedo Guillermo Santomé, de 67 años, será clave. Representa a la perfección el espíritu antroideiro de la villa con unos disfraces que desde hace años no dejan indiferente a nadie. Gracias a este trabajo fue elegido como el pregonero, cuyo pregón leerá en la carpa de la Alameda mañana a las 17.30 horas. “Me hace ilusión dar el pregón. Lo merecía porque llevo muchos años haciendo disfraces”, comenta con humor. Asegura que siempre le gustó el carnaval “pero desde que me jubilé, hace 12 años, hago dos trajes por año. Uno para ir a los barrios a lo largo de la semana y otro solo para el Enterro da Sardiña”.

Para los trajes se sirve de objetos o elementos de la naturaleza. El que hizo de mimosas en 2002 fue tan sonado que el año siguiente formó parte del cartel oficial. “Recuerdo con especial cariño uno de zamburiñas y otro de navallas. El año del incendio de Nigrán hice uno con mecheros por todo el traje y una pancarta contra los incendios”, recuerda. Suele conservar los que puede, “aunque para algunos uso elementos naturales y no se pueden guardar”. Su disfraz de tronco, usando corteza de árbol, fue también de los más fotografiados en la villa en los últimos años.

El pregonero reconoce que se perdió muchos entroidos por su trabajo como marinero de altura “pero desde que me jubilé estoy aprovechando”. Desvela que dedica hasta 2 meses para coser “yo mismo” algunos de los disfraces más elaborados. “No me cuesta pensar en ideas nuevas. Me vienen a la cabeza y los hago. Suelen tener relación con cosas del monte o del mar”.

“Me perdí muchos carnavales por estar en el mar y ahora voy a todos los festivales”

Recuerda que de joven llegó a participar en una comparsa “pero prefiero ir por mi cuenta. Eso sí, voy a los festivales en todos los barrios de Moaña”. Explica que “de joven ya me gustaba mucho el carnaval. No hacía estos disfraces pero era el que más disfrutaba esta fiesta de toda mi familia”. Para Guillermo Santomé no hay duda de que “el carnaval es la fiesta más importante de Moaña porque llega a todos los barrios. El pregón de mañana lo dará con uno de sus disfraces de este año, que todavía no desvela.

Domaio

Después del pregón el entroido moañés se desplaza a Berducedo, con un festival de las comparsas a las 19.30 horas. La noche del sábado cuenta con una fiesta en la carpa de la Alameda con el grupo “La yuca funk” y un Dj.

El domingo a las 12.00 horas las comparsas se desplazan al atrio de San Benito, en Domaio, para un festival organizado por el colectivo cultural Charaviscas.