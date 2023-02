La huelga de letrados judiciales impide viajes, bodas y desahucios

Hoy es un día clave en la huelga de letrados judiciales que va para su cuarta semana: el comité de huelga mantiene una reunión con representantes del Ministerio de Justicia para desbloquear el conflicto. Pero mientras, los ciudadanos del partido judicial de Cangas empiezan a notar las consecuencias de este paro, al que llegaron los profesionales ante los reiterados incumplimientos del Ministerio de Justicia.

No solo hay que fijarse en el dato de los juicios suspendidos. Hablábamos la semana pasada de que en tres semanas de huelga se suspendieron 90 juicios en los tres juzgados de Cangas, los mismos funcionando a un ritmo del 15%, pero hay que añadir consecuencias tan directas como que no se están realizando pagos de pensiones, ni indemnizaciones de despedidos después de sentencia ni por accidentes. No se hacen apoderamientos. Es decir, los ciudadanos no pueden nombrar al procurador que les represente en una causa. Y si esto fuera poco, las cuestiones más habituales que se realizan en el registro civil también se redujeron a la mínima expresión. Solo se pueden realizar inscripciones y no se entregan certificaciones que se solicitan para obtener un DNI, por lo que en muchos casos hay gente que se quedó sin viajar, porque se le exigía la mencionada certificación. No se hacen matrimonios ni tampoco fe de vidas que demandan muchas personas en el extranjero.

Si algo tiene de bueno el paro es que se suspendieron los alzamientos por desahucio, aunque si se levanta el paro, comenzarán de nuevo a practicarse si la fecha ya está señalada. Aquí no afecta eso de que se tardarán 4 meses en retomar la normalidad en los juzgados una vez desconvocada la huelga.

Los últimos datos respecto a los juzgados de Cangas es que se suspendieron del día 6 al 9 de febrero un total de 15 juicios y actuaciones con vista en cada uno de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cangas. Se mantiene el 75% el porcentaje de huelga y se recuerda que en las tres primera semanas se suspendieron un total de 90 juicios.

La reunión de hoy entre el comité de huelga y los representantes del Ministerio de Justicia supone que hay voluntad de negociar, pero lo que no se sabe es si lo que quiere el ministerio es renegociar, algo que los letrados judiciales no aceptarían, porque el paro es el resultado de los continuos incumplimientos por parte de la administración de lo acordado, o trasladar a los representantes de los trabajadores que a partir de una determinada fecha el Ministerio de Justicia comenzará a cumplir lo acordado en las negociaciones del pasado año.