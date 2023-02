O Concello de Bueu celebra a vindeira semana o Día de Rosalía coa presentación do poemario “Brinde e desespero”, que gañou o XXV Premio de Poesía Johan Carballeira, e coa representación teatral “Dúo Vaguedades”.

O Día de Rosalía conmémorase o 23 de febreiro e esta xornada será festivo local en Bueu. O Concello aproveitou que este ano a festividade da Virxe do Carme (16 de xullo) coincide en domingo para trasladar ese festivo local ao vindeiro xoves.

Os actos para festexar o Día de Rosalía serán o mércores. Ás 20.00 horas será a presentación do poemario “Brinde e desespero”, de Miguel Sande, na sala multiusos do Centro Social do Mar.

Ao rematar haberá unha función teatral con “Dúo Vaguedades-O Espectáculo”, unha montaxe de Isabel Risco e Fran Rei. Comezará ás 21.00 horas e a entrada será gratuíta ata completar o aforo do auditorio do Centro Social do Mar.

O concelleiro de Cultura, Xosé Leal, asegura que se trata “dunha programación familiar coa que queremos lembrar a Rosalía de Castro e celebrar o 23 de febreiro, un dos festivos locais deste ano”.