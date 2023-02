El gobierno estudia con sus asesores jurídicos rescindir el contrato a Monsa

El gobierno local estudia todas las medidas legales para rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de la elaboración de los trabajos del Plan Xeral, Monsa. Es cierto que no adoptará ninguna medida drástica si los informes jurídicos solicitados no son favorables a los intereses municipales. Lo que sí parece roto es el diálogo entre las partes: Concello y Monsa. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, hace tiempo que sacó de su agenda el Plan Xeral, y ya serán ocho los años que pasan sin que se elabore el documento, tan esencial para la estructuración urbanística de Cangas. Hace tiempo que ya no hay reuniones con la oposición y desde algunos mentideros se habla de que la empresa quiere hacer cuentas con el Concello de Cangas y marchar. Hay desacuerdo entre las partes porque la empresa entiende que debe cobrar todo el trabajo relacionado con las adaptaciones a las nuevas leyes urbanísticas y medio ambientales de Galicia y del Estado, que crecieron en la medida de que el Plan Xeral no se aprobaba.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, manifestó en su momento que la empresa debería responder a unas cuestiones planteadas por el gobierno municipal. Pero nada se sabe. La oposición tampoco pregunta, pero es consciente de que hay diferencias entre la partes, aunque desconocen cuáles son, además de las económicas y de que Monsa todavía no entregó en famoso Inventario de Bienes Municipales. Entregó uno, pero el gobierno lo rechazó. En ese momento ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo, Eugenio González.