“Si no puede con un país tan pequeño como Ucrania, ¿a dónde va Rusia?”

“Estoy convencido de que vamos a ganar la guerra”, asegura sin titubeos el ucraniano Vitaliy Dovhanyk respecto al conflicto bélico en su país tras la invasión de Rusia y del que se cumple un año el próximo día 24. Él es la cara más visible de esa pequeña Ucrania de 5-6 familias que, desde que estalló lo que para Rusia es una “operación especial”, llegaron refugiadas a Cangas y que él, que ya lleva veinte años fuera de su tierra natal, recibió con los brazos abiertos y ofreciendo toda su colaboración como también cuando se organizó la ayuda humanitaria para enviar alimentos y productos de primera necesidad a sus compatriotas. De aquella ayuda, que salían de Galicia en convoy de camiones hacia Polonia para las zonas más afectadas, al este del país, el ucraniano se desentendió cuando empezaron a surgir casos de corrupción por envíos humanitarios que se vendían en supermercados de Ucrania. Asegura que la corrupción sigue implantada en su país y no tiene problema en lanzar críticas a su presidente Zelensky, del que cree que si es por él, el país no se salvará: “No hace magia”

Vitaliy ya se fue de Ucrania, hace casi 20 años, como emigrante a Portugal cuando el país luso abrió las fronteras a recibir migrantes de este país del este. Allí conoció a su mujer, la canguesa Rebeca Nores, y desde hace unos años residen en la localidad natal de ella con el hijo de ambos.

Pese a todos estos años, él vive el día a día de Ucrania, allí residen su hermano, hermana y su madre, aunque en una zona a la que no han llegado las bombas, y sigue las noticias por el canal de internet Espreso TV. Reconoce que la información que se ofrece desde España es muy básica y que, según las noticias desde Ucrania, las bajas rusas ya pasan de 130.000. La cifra es escalofriante, dice, si se comparan con los 10.000 fallecidos en Afganistán. La última vez que acudió a Ucrania fue hace dos años, con su mujer y su hijo, pero desde que estalló el conflicto no ha podido volver “porque no me dejarían salir del país”. Está tranquilo porque a su familia no le falta de nada, vive bastante bien, y su hermano al tener 55 años, ya no fue reclutado para una guerra, de la que insiste que ganará Ucrania: “Si no puede con un país tan pequeño como el mío, ¿a dónde va Rusia?”

A punto de cumplirse un año del estallido bélico, admite que la gente casi se ha acostumbrado: “Es terrible que algo así llegue a ser normal”, señala Vitaliy que, a veces, participa en reuniones con otras familias ucranianas refugiadas en la zona. La última en llegar fue hace una o dos semanas y asegura que, al principio, les cuesta adaptarse. Hace un año, ayudó a la primera familia ucraniana refugiada en Cangas. Snizana Pashova llegó desde Járkov con su padre de 77 años y sus dos hijos de 2 y 7 años. Hace solo unos meses lo hizo también su marido. Son programadores y trabajan desde casa. Quieren vivir fuera de los focos mediáticos de esta guerra. Los niños ya están adaptados, escolarizados muy bien en el colegio y haciendo amigos. Quizás para el patriarca de más edad, la adaptación cuesta más a tantos miles de kilómetros de su lugar de nacimiento. Es la crudeza de la guerra.

Un hotel en Bueu con 50 plazas para albergar a familias

La localidad de Bueu también fue centro de acogida, en los primeros meses tras estallar la guerra, para muchas familias ucranianas a través de la Asociación Provivienda que llegó a un acuerdo de colaboración con un hotel de la villa que ofrecía 50 plazas de alojamiento. Con sede en Madrid y presencia en 15 comunidades desde 1989, la asociación, que trabaja con programas de ayuda del ministerio para dar acogida a migrantes, asegura que ya no trabajan con los hoteles desde agosto pasado. Tenían colaboración con el establecimiento de Bueu y con otro de Tui, que ofrecía 22 plazas. Poco a poco, las familias fueron realojadas en viviendas de Vigo, Ourense, Ribadavia o Monforte. También reconocen que a medida que la situación en zonas de conflicto se fue atenuando, algunas personas regresaron a su país y otras cambiaron de localidad y se fueron a otras partes de España en donde tenían vínculos familiares o de amistad. Desde la Asociación Provivienda explican que además de familias de Ucrania, también ofrecieron ayuda a refugiados de Siria, Afganistán y de países africanos. Reconocen las dificultades de toda esta gente fuera de su país para adaptarse a la realidad y a la nueva situación de vida, como también la búsqueda de empleo porque, aunque hay sensibilidades en este sentido, muchas veces las expectativas no llegan a cumplirse.