María José González dimitió este fin de semana como coordinadora del Esquerda Unida en la comarca de O Morrazo. Lo hizo por razones estrictamente personales y después de llevar casi dos años en el cargo. María José González dio a conocer su dimisión en la reunión que Esquerda Unida tuvo el pasado viernes. Asegura que no hay razones políticas, que mantendrá su cargo de miembro de la asamblea comarcal y no se desvinculará de la vida política dentro de EU en Cangas. Tampoco tiene la intención de desvincularse de ese número dos de la candidatura de EU, al que llegó tras la ratificación de la propuesta canguesa por parte de la Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, junto a Aurora Prieto, que es concejal no adscrita en la corporación municipal de Cangas después de pasar por el gobierno de Cangas dentro de la siglas de ACE.

María José González llegó con el propósito de dinamizar Esquerda Unida en la comarca de O Morrazo. El hecho es que durante su etapa hubo varios actos públicos de Esquerda Unida en la comarca y este partido político se hizo más presente, motivado también en parte por las discrepancia internas en ACE, que obligó EU a destacarse a hacerse más visible. Ahora será la asamblea de EU la que tiene que elaborar un reglamento para presentar candidaturas y elegir al sucesor o sucesora de María José González.