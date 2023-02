Guardia Civil y Policía refuerzan los medios para controlar el tráfico y la seguridad en el Entroido

Seguridad en el tráfico, orden público y protección del patrimonio, control de consumo y trapicheo de alcohol y drogas y dispositivo sanitario para prevenir y atender cualquier contingencia. Son las bases del plan de seguridad y emergencias establecido para el Entroido tradicional en las parroquias de Cangas acordado por el Concello y la Subdelegación del Gobierno en la Xunta Local de Seguridade celebrada ayer. En los “dispositivos especiales” que se desplegarán en O Hío y Aldán participarán efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Emerxencias-Protección Civil y 061. Lo que se persigue con este operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad es que el carnaval sea “muy animado, pero seguro”, coinciden en señalar la alcaldesa, Victoria Portas, y la subdelegada, Maica Larriba. En la reunión también participaron el coronel jefe de la Comandancia de Pontevedra, Simón Venzal, el capitán jefe de Tráfico de Pontevedra, Antonio Pérez Piteira; el inspector de la Policía Local, Alberto Agulla, y el responsable de Protección Civil Cangas, Cesáreo Coya.

En el encuentro se planificó el operativo especial de unos festejos que resurgen con fuerza tras dos años marcados por la pandemia y en los que se espera una gran afluencia de participantes a lo largo de toda la semana, lo que hace más necesaria la coordinación de medios para “garantizar el buen desarrollo de los actos festivos y la seguridad del vecindario y de los visitantes”. Se intensificarán los controles de circulación en los accesos al municipio, incluidos los viales de las parroquias, se establecerán cortes de tráfico en determinadas calles y se activarán controles de alcoholemia y drogas. También se protegerá con vallas el conjunto histórico artístico en torno al cruceiro de O Hío y se habilitarán “puntos lila” de información y atención contra agresiones sexuales.

De acuerdo con el plan de seguridad presentado ayer, los riesgos para la seguridad del tráfico en O Hío se centran el lunes de Entroido en las aldeas que recorrerán las comitivas desde que se juntan cerca de O Viso para continuar por Vilariño, Igrexario (donde se come), Pinténs y Vilanova. El martes repiten punto de encuentro y visitarán Liméns, Nerga y Donón. La circulación de vehículos será complicada en los tramos en que la multitud transite a pie.

Con respecto al orden público, el lunes los problemas se localizan principalmente en el atrio de la iglesia parroquial y el entorno del cruceiro, por la concentración de centenares, incluso miles de participantes que podrían alterar el orden público. Asimismo, se contemplan concentraciones de personas en los alrededores del colegio de O Hío y en Cruz de Castro, junto a la escuela infantil Galiña Azul.

El control sobre consumo de alcohol y drogas también está previsto en el dispositivo, aunque la Policía Local y Guardia Civil detectan cierto descenso en el trapicheo que era más frecuente antaño. El trabajo de los agentes se centrará en controlar que los establecimientos no provean de bebidas alcohólicas a menores de edad para hacer botellón, aunque muchos ya lo transportan desde otros lugares.

Concello de Cangas y Subdelegación del Gobierno aconsejan reubicar algunos palcos (es el caso de Pinténs) para no bloquear a circulación, cambiar el lugar de comida de comparsas el martes, de Nerga a Donón, para completar el recorrido por la mañana e intensificar los controles de alcoholemia en los cruces de Vilariño, O Viso y en ramales secundarios.

El dispositivo sanitario se reforzará con una ambulancia contratada por el Concello, que estará operativa el lunes 20 (con base en el entorno del cruceiro de O Hío) y el martes 21 desde las 15.00 a las 22.00 horas (en el entorno del colegio público). También estará alerta el servicio del PAC de Cangas.

“Más atención en O Hío que en los últimos años”

“El Entroido en O Hío es un evento que hay que atender y concentrar allí más efectivos de seguridad, que hoy han quedado definidos”, abundó Maica Larriba. Recibirá “más atención aún que en los últimos años, que estuvieron condicionados por la pandemia, y en estos casos se retoman con mucho ánimo y mucho ímpetu, por lo que vamos a velar por que se desenvuelvan en las mejores condiciones posibles, para el ocio y para la seguridad de quienes disfrutan de ese ocio”, subrayó.

Las competencias en tráfico, “no solo un problema local”

Sobre el convenio entre Guardia Civil y Policía Local por las competencias en materia de tráfico en el rural y solucionar los problemas en Donón, la subdelegada aseguró que no se trató en la reunión de ayer: “No es que es que esté estancado, es que se trata de un asunto que no se puede resolver exclusivamente con carácter local. Estamos en ello”, zanjó.

La Benemérita “tendrá presencia muy pronto en Bueu”

Con respecto a las gestiones para dotar a Bueu de dependencias de la Guardia Civil, tras anunciar la Xunta de Galicia que devuelve el local de la antigua cafetería de la Casa do Mar, la subdelegada del Gobierno asegura que dicha decisión se comunicó “hace apenas una semana”, y que hasta ahora esas dependencias estaban ocupadas, aunque se actuará con agilidad. “Esperamos que en un plazo muy muy breve de tiempo se cumplan las expectativas y el proyecto de la Guardia Civil, que quiere tener presencia en Bueu”, manifestó. Maica Larriba asegura que esa iniciativa “partió de la Administración General del Estado, concretamente en conversaciones dentro de los planes de presencia en lugares especialmente vulnerables, como es el caso de Bueu, donde no hay ninguna presencia física de la Guardia Civil y que además es un municipio que durante el verano precisa de una atención presencial, no solo para los vecinos, que durante todo el año van a tener físicamente allí a la Guardia Civil, sino también por la concentración de turistas" que se produce en período estival. “Fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa porque allí hay unos locales que perfectamente encajaban para darle presencia a la Guardia Civil, y contamos en todo momento con la colaboración del Concello de Bueu. Se pusieron en marcha todos los trámites porque dichos locales tenían una ocupación parcial. Activamos todo el procedimiento y lo trasladamos a la Xunta para retrotraerlo a la Administración del Estado. En ese punto estamos y esperamos que el próximo verano ya lo tengamos resuelto”, desgrano ayer en Cangas la subdelegada del Gobierno en Pontevedra.