El gobierno focaliza el problema con el IES Rodeira en la pista del pabellón

El gobierno no quiere salir trastabillado del conflicto surgido con el IES Rodeira, que advirtió al Concello de Cangas que si insiste en incumplir el convenio firmado entre las partes cerrará el pabellón del centro educativo al uso municipal. El Concello lleva ya dos años sin realizar tareas de mantenimiento en la zona ajardinada del centro educativo. No se corta la maleza que avanza con entusiasmo y no se cortan los setos que dan a la playa, dejándolos crecer en demasía, tanto que pierden su condición. El IES dio de plazo al Concello hasta el día 6 de marzo. Si no hay movimiento, el Concello perderá el pabellón.

Desde el IES de Rodeira se recuerda que el convenio que mantiene con el Concello de Cangas se firmó hace algo más de diez años y se renueva cada cuatro, con el cambio de corporación municipal. Entre otras cosas, el convenio también establece que el Concello se hace cargo de los gastos de la luz y el centro de los de combustible. Además, que las grandes obras que se realicen se pagarán a medias. El centro aún está esperando a que el Concello pague su parte de las obras de instalación de paneles antirruidos. Como esperó meses en tener contestación del gobierno. Después de muchos intentos, en octubre del pasado año se comunicó al Concello por escrito sus reclamaciones. El gobierno contestó que pidieran presupuesto a varias empresas y que después el Concello actuaría. Así lo hizo el IES Rodeira, pero no tuvo contestación a la entrega de los presupuestos. Así que en el mes de enero la dirección del centro educativo volvió a ponerse en contacto por escrito con el Concello. Esta vez con la advertencia de romper el convenio si no se atendían las peticiones. Hasta hoy.

Ayer, el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) afirmaba que se había otorgado prioridad a la petición del IES Rodeira. No obstante insistía en que lo importante no era el mantenimiento de la zona verde del centro, sino el estado de la pista, que estaba muy mal y que de eso tenía la culpa la Xunta de Galicia, que tiene las competencias en materia educativa. Claro que en las reclamaciones del IES Rodeira al Concello nunca figuró lo del estado de la pista; es más, incluso pensó que al tratarse de una obra mayor se podría financiar entre Concello y centro, que en sus arcas había dinero para hacerlo. Mariano Abalo considera que la ruptura del convenio puede ser peor para el IES, pero no quiere polemizar demasiado. Claro que la dirección está dispuesta a mantenerse en lo dicho. Así que hasta que si antes del día 6 de marzo no se está trabajando en el mantenimiento de la zona verde, el convenio quedará roto. También se queja el instituto de que el representante del Concello en el Consello Escolar Municipal nunca acuda a las reuniones.

Iria Malvido agradece a la alcaldesa de Cangas la condición de recadera que le pone

La candidata socialista a la alcaldía de Cangas, Iria Malvido, salió al paso de las declaraciones de la alcaldesa Victoria Portas (ACE), en las que la denominaba recadera del portavoz socialista Eugenio González. Agradece a la regidora local tal consideración. Afirma que no es una ofensa, porque considera que es una “recadeira” de los cerca de 30.000 cangueses “desde que decidí aceptar el honor de encabezar la lista del PSOE. Quiere coger muchos más recados y y llevarlos hasta el Concello, porque no hay día en el que no me de cuenta de una cuestión sin atender o de un problema pendiente de atención y resolución. Me comprometo a seguir una campaña de propuestas, de respeto y en clave canguesa. Queremos diferenciarnos en ideas, en ganas de trabajar. Esas soluciones que la gente lleva aguardando durante tanto tiempo”.