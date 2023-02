Baile y formación en el club de jubilados.

El Clube de Xubilados de Moaña acogió el fin de semana un baile organizado por el Concello en el que trabajaron los alumnos del Patronato Beiramar que se forman en cocina y servicios de hostelería. La alcaldesa y la edil de Benestar se animaron a bailar.

La poca suerte de Cangas con los portavoces nacionales del BNG

No tiene mucha suerte Cangas con los portavoces nacionales del BNG. Recuerdo a un Guillerme Vázquez que en plena crisis de gobierno de Cangas, con el PP sacándole el sueldo a la alcaldesa Clara Millán, llegó a la villa para ofrecer una rueda de prensa de un asunto que nada tenía que ver con Cangas. Además, le costó Dios y ayuda pronunciarse sobre la situación política local. Ni un respaldo a la regidora siquiera. Hace unos días estuvo en Cangas Ana Pontón. La líder nacionalista no había pisado la villa en mucho tiempo, pero sí que gustaba de pasearse por Bueu y por Moaña. En el mitin del viernes mostró su desconocimiento de la situación política de Cangas y tuvo que leer los nombres de los concejales, olvidándose de alguno. Se enredó en la política autonómica, cuando era el momento de quedarse en la local. No, no supo arropar a la candidata Araceli Gestido.

Otra sorpresa

La primera sorpresa en esta precampaña en Cangas la dio Avante!, al comunicar que no se pronunciaba a los comicios de mayo, la segunda llegó ayer, con la dimisión de María José González. Ya saben que lo de las razones personales da mucho juego por mucho que sean verdad.