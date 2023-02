Un año después, los familiares de las víctimas del “Villa de Pitanxo” insisten en pedir “justicia y verdad”

Con motivo del primer aniversario del hundimiento del arrastrero congelador “Villa de Pitanxo” en aguas de Terranova (Canadá), las familias y allegados de los 21 fallecidos en la tragedia del barco de la armadora marinense Pesquerías Nores se reunieron ayer en las inmediaciones del Palco de la Música de Marín para reivindicar una vez más “justicia y verdad” tras el tormento vivido en el último año.

“Las familias, desde el primer momento, dijimos que era plausible bajar y que había medios técnicos. Nosotros pagamos a ingenieros que nos hicieron un informe para ver si era viable bajar y lo presentamos en todas las administraciones, a quien lo quiso leer. Quiero dar las gracias a muchos ingenieros y personas de empresas cualificadas que así lo dijeron, de manera pública”, afirmó la portavoz de los familiares, María José de Pazo, con respecto al inicio de los trámites del Gobierno nacional para realizar la bajada al pecio. Lamentó que otro tipo de accidentes se investiguen de oficio mientras que este requirió de “la insistencia de las 21 familias”.

“Esto tiene que cambiar, no fue un accidente por un golpe de mar. Aquí hay lagunas que se tienen que aclarar e investigar y sin que estén las familias, que bastante tienen con el disgusto. Está claro quien no quería que se bajase o quien no lo dijo públicamente, como es la Armadora Nores. Había tres supervivientes. Samuel Kwesi sí dijo que se debería bajar”, aseguró De Pazo, que perdió a su padre, jefe de máquinas del barco, en el naufragio.

Otros damnificados por el accidente en Canadá, como Cristofer González, hijo del engrasador Fernando González, o Noemí Rivas, viuda del primer oficial del barco, Pedro Herrera, hicieron referencia una vez más al trato recibido por Pesquerías Nores en las horas posteriores al naufragio. La alerta llegó a los servicios de salvamento canadienses a las 05.24 hora española, pero “hasta las dos, tres de la tarde, a mi familia no llamó la empresa armadora, cuando ya sabían todo lo que había sucedido”, afirmó González. “Yo me enteré a las doce de la mañana de que el barco había desaparecido porque mi hermana lo leyó en redes sociales”, aseguró Rivas.

El colectivo de afectados recordó que con motivo del aniversario, se celebrarán el viernes 17 de febrero varios actos en recuerdo de los 21 fallecidos, con la colocación de una placa memorial en el Paseo Alcalde Blanco a las 17.00 horas y un funeral por el aniversario a las 18.00 horas, en la iglesia de Santa María do Porto de Marín.

Actos de recuerdo

Con respecto a los actos, la portavoz de los familiares, María José de Pazo, confirmó que en las próximas semanas se pondrá una placa memorial en todos los municipios a los que ha tocado de cerca el naufragio. Entre los ya confirmados se encuentra el Concello de Moaña, que celebrará este acto el 26 de febrero. “Es una forma de cada concello de rememorar a los 21 y dar visibilidad a que es un naufragio que tiene una gravedad y una siniestralidad de una envergadura muy grande, como así se reconoció en la Unión Europea”, afirmó.

En esa línea, los familiares de los fallecidos quieren que estos actos de reconocimiento adquieran también un sentido más amplio. “Queremos englobar en estos homenajes no solo a los 21, sino también a toda la gente del mar que redundará en positivo a la dignificación de los trabajadores del mar”, valoró De Pazo, que no quiso hacer comentarios al respecto de la investigación judicial al encontrarse la instrucción todavía en curso.

Reconocimiento al “Playa de Menduiña Dos”

Los marineros del “Playa de Menduiña Dos”, claves a la hora de colaborar con el rescate de los tripulantes del “Villa de Pitanxo” en Terranova, serán protagonistas hoy en el Concello de Marín de un acto de homenaje convocado por la Xunta de Galicia en el salón de plenos de la casa consistorial.

“Vamos a acudir como invitados. Todos estamos de acuerdo en que es un homenaje muy, muy merecido a personas que en ese momento, cuando fue la desgracia, que socorrieron, ayudaron e hicieron todo lo posible. Y también fueron honestos en ir a la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional y decir lo que vieron con honestidad y la verdad”, afirmó María José de Pazo, portavoz de los familiares y allegados de los fallecidos en el naufragio.