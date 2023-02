Mario Rodríguez y Javier Carro, a la gresca por redes sociales

Los candidatos del PSOE y del PP a la Alcaldía de Moaña en las elecciones del próximo 28 de mayo, protagonizaron esta semana un duro enfrentamiento por redes sociales que suscitó decenas de comentarios y reacciones, ante los calificativos que se dedicaron.

En un grupo de Facebook de vecinos de Moaña, el líder del PSOE local, Mario Rodríguez, se refirió a la reunión de Carro con el gerente del área sanitaria, Javier Puente, este lunes. Calificó de “distopía kafkiana” que el “actual concejal por XM y candidato del PP para las próximas municipales se reúna con un cargo de la Xunta para lanzar mentiras. Es democráticamente inasumible”. Para después añadir que los moañeses “queremos un médico en Moaña las 24 horas y los 7 días de la semana”.

Las palabras más gruesas llegaron al señalar, el socialista, que “nos sobran tránsfugas, indecisos y trepas” y hacer referencias personales en uno de los hashtags: “#Carrovasmayor”.

El candidato del PP, por su parte, no dejó escapar la oportunidad y entró al trapo en una respuesta también sorprendente y aludiendo a los orígenes del socialista: “Distopía kafkiana será que uno de León, su mujer y cuatro colegas nos quieran gobernar en Moaña”. Para después cargar contra el sindicato UGT, en el que Mario Rodríguez tuvo responsabilidades. “Uno de UGT, que le robaron a los trabajadores 700.000.000 euros para drogas y puticlubs”, apuntó en referencia al caso de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción de mayor montante económico en la historia de la democracia española.

Carro remata su respuesta acusando a Rodríguez de no salir “del Rosal” y no conocer “el pueblo” en el que se presenta como alcaldable. Para hacer una acusación que se podría interpretar como un insulto sobre la ingesta de alcohol: “Es que as burbullas no me sientan nada bien”, escribió concretamente.

El enfrentamiento deja entrever unos meses de tensa precampaña en la villa

Este enfrentamiento, a la vista de decenas de moañeses en las redes sociales y a falta de cuatro meses para las elecciones, deja entrever que Moaña vivirá una de las campañas más duras de los últimos años. Justo cuando, salvo sorpresa, parece que solo se presentarán tres partidos a las elecciones.