Playa, dunas y O Frendoal de Liméns están tomados por los residuos; los vecinos actúan y exigen medidas

“Está claro que nos hemos convertido en el punto limpio del municipio”, ironiza José Figueroa, presidente de la asociación de Liméns, señalando a la explanada de O Frendoal cubierta de restos de poda y maleza, la desembocadura del regato sembrada de plásticos y múltiples residuos cubriendo el arenal y las dunas mientras un grupo de vecinos trabajan para retirarlos y sanear el entorno. “Venimos todos los segundos sábados de mes, y aún así mira como está”, indica Luz, una de las promotoras de la iniciativa, mientras carga la carretilla con pertrechos de pesca, envases de plástico e incluso una cafetera metálica que algún visitante ocasional dejó entre las hierbas. “ Falta civismo en la gente e implicación de las instituciones”, lamentan, y exigen al Concello de Cangas y a Costas del Estado, con competencias en la materia, que “tomen medidas” para sanear la zona, sancionar a los infractores y proteger el medio natural con vigilancia y carteles que adviertan de las consecuencias.

Visitar Liméns se ha convertido en “un encuentro permanente con la basura”, abundan Antonio y Laura, caminantes que comparten ruta con varios perros. Lo mismo que Miguel Ángel, que no encuentra explicación al origen de tantos residuos – “arrojados por algunos visitantes, pero también arrastrados por las mareas y las corrientes de aire”, supone–, y menos aún a que no se retiren sistemáticamente, de forma periódica, excepto los meses de verano. “Tenemos un entorno maravilloso y no lo valoramos, lo machacamos en vez de cuidarlo”, añade Pepe Figueroa, reparando también en las traviesas de un paseo de madera que se hunde y con varios tramos rotos y en un espacio dunar que solicitan proteger con postes, como se hizo en las playas de Nerga o Rodeira.

No todos los ciudadanos parecen compartir esa preocupación. Mientras unos denuncian, otros pasan al lado arrastrando ramas y restos de podas de fincas próximas hacia O Frendoal, y no son pocos los que los descargan de remolques o furgonetas, incluso en sacos de plástico, llegados de otros puntos del municipio. “Lo abarcan todo; tuvimos que colocar este cartel para evitar que tapen también el regato”, interviene Tomás Justo, miembro de la asociación Praia de Liméns, que sugiere impedir los excesos, delimitar el espacio y aumentar la frecuencia de retirada.

La alcaldesa, Victoria Portas, asegura que ya trató este problema con representantes vecinales, que visitó el lugar en varias ocasiones, la última esta misma semana, y que la empresa Urbaser “va continuamente a retirarlo, pero no da abasto”. Lo que comenzó como un punto de recogida de fracción vegetal, con un modesto contenedor, se ha convertido casi en un estercolero, y la regidora anuncia que se instalarán carteles bien visibles para advertir de las limitaciones y se vigilará su cumplimiento. Cualquier medida en ese ámbito debe contar con el visto bueno de Costas, titular del dominio público marítimo-terrestre.