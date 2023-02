La ordenanza de terrazas de Bueu recibe cinco alegaciones

El periodo de exposición pública de la nueva ordenanza de terrazas de Bueu concluyó esta semana y se contabilizaron hasta cinco alegaciones. Esas reclamaciones deberán ser analizadas ahora por los servicios jurídicos del Concello para ser estimadas o desestimadas y a continuación la normativa regresará a pleno para su aprobación definitiva.

Las alegaciones recibidas a través del Rexistro Xeral están firmadas por dos vecinos particulares, un local de hostelería del municipio y las otras dos son de residentes en la Praza Massó. Una de es un vecino a nivel particular y la otra es en representación de la comunidad de propietarios de uno de los bloques de viviendas. La intención del gobierno local es que los escritos puedan resolverse a lo largo de este mes para que la ordenanza pueda ir al pleno de marzo. Si no fuese posible, se dejaría para la sesión de abril.

La apertura de la Praza Massó, con sus soportales y calles interiores, es precisamente una de las razones que obligó a redactar una nueva ordenanza. Estos nuevos espacios suponen una realidad urbana que no estaba prevista en la actual normativa y se hacía necesario ajustarla. Las dos alegaciones que presentan los vecinos de la manzana Massó hacen referencia al mismo punto: subrayan que esas nuevas calles son de uso público, pero de titularidad privada. Por ello argumentan que para la concesión de licencias no llega solo con el permiso municipal, sino que también se requiere la aprobación de los propietarios. De momento desde la Concellería de Urbanismo no se pronuncian a este respecto y apuntan que deben ser los técnicos los que dictaminen.

Las tres alegaciones restantes hacen referencia al horario de funcionamiento y de cierre de las terrazas de la hostelería. Este aspecto se regula en el artículo 20 y varía en función del tipo de negocio o licencia. Como norma general la apertura nunca podrá ser anterior a las 8.00 horas.

Para el cierre se recogen varias posibilidades. Entre los meses de enero y mayo y entre octubre y diciembre el cierre será a las 00.30 horas durante los días laborables. En las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos se amplía hasta las 1.30 horas.

Durante la temporada de verano –entre junio y septiembre– la hora de cierre en los días laborables será las 1.30 horas. Un horario que se aumenta hasta las 2.30 horas las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos.

La nueva ordenanza también hace referencia a uno de los aspectos que suscita más quejas entre los vecinos, que son las tareas de recogida y limpieza. El texto precisa que esos trabajos deben realizarse durante el horario de funcionamiento de los establecimientos y no a posteriori. En lo que respecta a los ruidos, se establece de manera taxativa que queda “terminantemente” prohibido el empleo de cualquier equipo de música, megafonía, amplificadores o cualquier otra fuente de producción o reproducción sonora. Esta prohibición también incluye cualquier tipo de espectáculo público, como conciertos o actuaciones musicales.

Con la nueva regulación municipal las licencias tendrán una vigencia de cuatro años, aunque deberán ser renovadas de manera anual mediante la presentación de un escrito.