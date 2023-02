Moaña coloca el 26 la placa a los 21 fallecidos del “Pitanxo” junto al club de remo de Tirán

Moaña es el primer Concello de la comarca en fijar una fecha y lugar con las familias de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero “Villa de Pitanxo” para colocar una placa en su homenaje, con motivo del primer aniversario de la tragedia, que se cumple el próximo miércoles 15 de febrero. La colocación de la placa, con el nombre de los 21 fallecisos y el lema “Sempre con nós ainda sen vós”, será el próximo día 26, tal y como confirma la alcaldesa, Leticia Santos, y el lugar escogido es el entorno del club de remo de Tirán. La regidora explica que fue el lugar escogido por la familia del tripulante fallecido de Moaña, Fernando González, por su vinculación con este club de remo en el que sigue su hijo Kevin González, como remero y entrenador.

La placa ha sido encargada en bronce en un establecimiento local y se ubicará sobre una piedra en los jardines del entorno del club de remo “para que lo que pasó quede ahí en la memoria y que la gente recuerde esta tragedia para exigir que se mejoren las condiciones del trabajo de las gentes del mar y que ojalá nunca más se tenga que vivir algo tan terrible”, señala la alcaldesa.

Por lo que respecta a Cangas, la alcaldesa, Victoria Portas, asegura que las familias han pensado en otra ubicación ahora, junto a las letras de Cangas en el frente marítimo. Añade que éstas se encargaron de tramitar la autorización a Costas y que después se lo confirmarían para trasladarlo a los restantes grupos de la corporaciómn. Por eso que, por el momento, no hay nada decidido. En Bueu también siguen las gestiones para elegir la ubicación jexacta unto al mar y decidir igualmente la fecha de descubrimiento.

Misa de la familia peruana en Coiro

Las familias de los 21 fallecidos en el “Villa de Pitanxo”, de los que cinco eran vecinos de de Cangas, Moaña y Bueu -Raúl González Santiago y los peruanos Daniel More Valladares y Diego More Veiga (Cangas), Fernando González (Moaña) y Fernando Santomé (Bueu), llevan tiempo gestionando la colocación de esta placa memorial en los municipios con familias afectadas. Marín, de donde eran tres de los fallecidos, será el primer Concello en descubrirla. Será el viernes 17, a las 17:00 horas en el paseo Alcalde Blanco. Acto seguido habrá un funeral en la iglesia de Santa María del Puerto. También en Cangas, la familia peruana de José More, que perdió en el naufragio a su hijo mayor Diego More Veiga, de 26 años, a su hermano Daniel, de 44, y a un sobrino político que vivía en Vigo, Edwin Córdova, prepara una misa a celebrar en la iglesia de Coiro, el mismo día 15, a las 18:00 horas. En Coiro están enterrados los dos fallecidos cuyos cuerpos pudieron ser rescatados en el naufragio, en donde salvaron la vida solo tres personas:el capitán cangués Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial y el ghanés afincado en Marín Samuel Kwesi.