Cangas y sus modelos provisionales.

Este cuadro de luces que se puede apreciar en la fotografía está atado en una farola de la Alameda Nueva de Cangas. Seguro que es provisional, pero ya verán lo que dura, lo que dura el cable que se alza por encima del fotomatón.

El ambiente se enrarece en el PP de Cangas

Me cuentan que el ambiente en el PP de Cangas se está enrareciendo a medida que se demora la nominación del candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales. Que el discurrir tiempo no atempera una crispación soterrada, sino que desalienta, agota. Esta indecisión se prolonga de forma innecesaria y la derecha empieza a preocuparse. Los militantes se hacen preguntas y no obtienen respuestas, lo que no hace otra cosa que aumentar la incertidumbre, bajar la moral de una militancia que se presumía exultante ante el panorama político que se presenta.

El baile del jubilado

Vuelven los bailes de los jubilados, que no mayores. Que en estos tiempos hay mucho jubilado y poca persona mayor, que ahora para estar en esta condición hay que tener más de 80 años, y ni eso. El BNG tira de su vieja política, aquella que detestaba de Manuel Fraga Iribarne, y se lleva a los jubilados a bailar. Lo cierto es que cubre una demanda que es cierto que existe. De hecho, hay iniciativa privada que está pensando en ellos para poner en marcha un proyecto en Cangas. Donde se pueda bailar un agarrado y en vez de un rap.