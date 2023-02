Vecinos de Coiro llevan casi dos meses con un poste de teléfonos sujeto por una cuerda

Los sucesivos temporales del otoño e invierno minaron infraestructuras básicas en la comarca, y algunas aún no han sido reparadas. Es el caso de un poste del tendido telefónico en el Camiño do Piñeiro, entre Ximeu y Romarigo (Coiro), que escoró en diciembre por las rachas de viento y lluvia y obligó a intervenir al Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, que palió la situación sujetando el poste con una cuerda a varios robles del entorno, a la espera de que la empresa responsable procediera a arreglarlo o sustituirlo. Casi dos meses después, esas tareas aún no se han realizado.

El vecindario denuncia la “desidia y abandono” que padecen, así como la sensación de inseguridad por que el poste –además, colonizado por las hiedras– pueda venirse abajo en un vial que da acceso a varias viviendas y por el que circulan a diario peatones y vehículos. Los afectados también aluden al deficiente estado del cableado que da servicio de telefonía e internet, y piden que se acondicione ese tramo y se limpien los tocones y maleza de los bordes para facilitar el tránsito.