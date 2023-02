El gobierno desconoce el consumo de gasóil de O Gatañal y el club niega que se gaste un depósito cada tres días

El gasto de gasóil para el mantenimiento de la pista del pabellón de O Gatañal: un depósito cada tres días, además de varios deshumificadores industriales para quitar la humedad hizo saltar las alarmas entre la población canguesa. El gobierno, a través de su concejal de Facenda, Mariano Abalo, manifestó ayer que no tenía datos sobre el consumo de combustible. Se limitó a manifiesta que no se puede esconder que hay un problema con la pista, pero que la obra fue certificada por un técnico municipal y también por la Diputación, y que el Concello trabajaba ahora mismo en ofrecer una solución a largo lazo. “Mientras, tenemos que capear el asunto por lo civiil y por lo criminal para garantizar que se puede utilizar la pista”.

El portavoz del grupo municipal del POSE, Eugenio González, que dirigía la concejalía de Urbanismo cuando se realizó la obra, manifestaba ayer los datos publicados no eran creíbles y aseguraba que la calefacción no está encendida todos los días. Volvió a solicitar al gobierno local las facturas de gasóil que suministra Gasóleos Madalena; ahora desde el día 15 de enero de 2022 al 7 de febrero de 2003. Espera que desde el gobierno se facilite el expediente o copia de los gastos.También afirma que es inadmisible que se responsabilice de las lesiones de los jugadores del Club Balonmano Cangas al mal estado de la pista. Recordó que en la obra de la pista valen los informes de los técnicos del Concello y de la Diputación, no de los amigos. También comenta que como medida para la perfecta conservación de la pista la empresa recomendó comprar un medido de humedad, que vale 15 euros y aún nadie compró.

El presidente del Frigoríficos Morrazo, Alberto González, asegura que los datos de consumo del gasóil hechos públicos son erróneos. Que es una exageración lo de un depósito cada tres días y apunta que hace quince días que no se pone la calefacción. También señala que hay dos depósitos, uno para la calefacción de la pista y otro para las duchas.