Mar confirma las zonas para la mejilla en Cangas y Bueu y las cofradías denuncian “ataques”

Falta la publicación de la resolución oficial con los planos, pero las cofradías de O Morrazo ya tienen la confirmación oficial de cuáles son las zonas sobre las que se levanta el veto para la extracción de la mejilla. Tal como adelantó FARO se trata de un tramo de casi 2,5 kilómetros en la Costa da Vela, en Cangas, y los “cons” exteriores de la playa de Lagos, en Bueu. Los pósitos esperan que la Consellería do Mar publique cuanto antes esa resolución para poder zanjar cuanto antes este conflicto, aunque tampoco ocultan cierto escepticismo. Sobre todo porque en las últimas semanas hubo “ataques a zonas rojas” en Bueu, A Guarda y Baiona, tal como confirma el patrón mayor bueués y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Desde las cofradías hacen un llamamiento a la “cordura” y a la “sensatez” para respetar los lugares vetados a la extracción de la mejilla. José Manuel Rosas asegura que las incursiones detectadas en Bueu, O Grove, Baiona y A Guarda provocaron daños graves en los bancos del percebe y advierte de que si se repiten los hechos habrá denuncias. “Que nadie se llame al engaño, en ese caso las denuncias no se van a retirar e irán hasta el final”, advierte el presidente de las cofradías de Pontevedra.

En Cangas de momento no se registraron ataques a esas zonas de exclusión en la Costa da Vela, aunque desde la agrupación de percebeiros aseguran que sí que hubo acercamientos. El plan de vigilancia de la cofradía incluye una lancha por mar y a una persona desde tierra. “Hace unos días se detectó la presencia de barcos que pretendían ir a la mejilla en la punta de Cabo Home, la embarcación de vigilancia se acercó y les informó de que era una zona prohibida y no hubo mayor problema. Contestaron que no lo sabían y dieron la vuelta”, explican desde la agrupación.

Los percebeiros cangueses están al tanto de los problemas registrados en Baiona y A Guarda, “donde hubo mucho daño”, y del ocurrido en Bueu, que según José Manuel Rosas tuvo lugar el 26 de enero. “Nosotros vamos a seguir vigilando y nuestra idea es evitar el enfrentamiento, en caso de que se acerque algún barco lo que haremos es llamar a los vigilantes de la Xunta y a la Guardia Civil”, explica el presidente de la agrupación canguesa, Fernando Mariño.

La resolución que debe publicar de manera inminente la Consellería do Mar significará la apertura de una franja de casi 2,5 kilómetros, desde las cercanías de la “caracola” de Donón hasta la ensenada de Cú de Lobo, en las inmediaciones de Cabo Home. Fueron la propia cofradía y la agrupación de percebeiros quienes presentaron esta contrapropuesta a la Consellería do Mar a través de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra para intentar dar carpetazo a la “guerra de la mejilla”. Una contraoferta en la que también dejaban meridianamente claro que el entorno de Punta Subrido y Punta Robaleira resultan “innegociables” debido a su importancia en la producción de percebe.

La escasez de mejilla fuerza a los bateeiros a arriesgarse y adentrarse en Portugal

La escasez de mejilla en banco natural es tal en la costa gallega que algunos bateeiros han decidido cruzar la “raia” y acudir a la búsqueda de mejilla en las costas de Portugal. Mejilloneros de la comarca de O Morrazo explicaban ayer que tienen constancia de que algunos compañeros de otras zonas se desplazaron a aguas portuguesas a recoger cría de mejillón. El problema para algunos es que fueron localizados por los servicios de vigilancia portugueses y tuvieron que tirar al mar los kilos que ya habían recogido ya que carecían del pertinente permiso. La decisión de la Consellería do Mar de reabrir algunas zonas que hasta ahora estaban vetadas y la posibilidad de permitir la extracción en ámbitos portuarias supone añadir más de 130 kilómetros para la extracción de mejilla.

La primera reacción de una parte del sector mejillonero fue criticar la medida por considerarla insuficiente. “Una tomadura de pelo”, tal como se recibió en una asamblea celebrada el mismo martes por la tarde en Boiro. Por ello anunciaron movilizaciones para conseguir más ámbitos de trabajo. Por su parte, desde la Federación de Confrarías de Pontevedra consideran que “hasta aquí podemos llegar, no podemos ceder nada más”.