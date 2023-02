Llega el carnaval... y las “filloas”.

Una de las mejores tradiciones del carnaval es la gastronómica, sobre todo en Galicia. Filloas, orejas, chulas, bandullo...Y como muestra esta imagen. Esas filloas rellenas que estaban ayer en el despacho de la panadería Amador, en Bueu, tienen una pinta deliciosa. Aún no tuvimos tiempo a ponernos a dieta desde los excesos navideños y ya están aquí los del Entroido.

Listas de espera para entrar en comparsa

Tras varios años de recesión y, los dos últimos, de ostracismo obligado por razones sanitarias, el Entroido parece volver con fuerza a Cangas, donde en las últimas semanas se colgaron carteles para reclutar integrantes de una nueva comparsa –la tercera de la villa, frente a las cinco de Bueu y más de una docena en Moaña – y no tardó nada en agotarse el cupo. Hasta el punto de que hay personas que quedan fuera, según me cuentan, y que planean organizar una murga con los “suplentes” que tienen ganas de troula. Pues eso, ¡que viva el Carnaval!

Mejor quedarse en casa en días de perros!

Lo de los días de perros no es por el tiempo meteorológico, que no hay queja, sino por algo más literal. Que se lo pregunten a un voluntarioso trabajador de cierta UTE que ayer fue abordado por un chucho cuando inspeccionaba una actuación en Donón acompañado de técnicos municipales. El can paseaba suelto y sin bozal por los alrededores de la Caracola y se abalanzó sobre el inocente operario, que le extendió su mano en muestra de amistad y recibió a cambio un mordisco que le rajó sus pantalones estilo vintage. No llegó la sangre a la pana, ni él denunció tal afrenta, pero el susto no se lo quita nadie...