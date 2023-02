Tráfico considera ilegal que la Policía tenga competencias en los viales que cruzan Donón

El pasado fin de semana dejó Donón salpicado de vehículos mal aparcados en la zona que rodea la famosa Caracola y en la vía que conduce al monte O Facho, donde se encuentra el yacimiento arqueológico del mismo nombre. Esta situación provocó numerosas quejas de los vecinos. De nuevo, el buen tiempo pone de manifiesto la capacidad de atracción de esta zona de O Morrazo.

Pero esta situación de caos que se vivió el fin de semana, con quejas vecinales por la ausencia de la Policía Local de Cangas, puso al descubierto el conflicto de competencias que está pendiente de resolver por la Abogacía del Estado. En la última Junta Local de Seguridad celebrada en Cangas, presidida por la subdelegada del Gobierno, Maica Darriba, estuvo también presente la Jefa Provincial de Tráfico. Cuando se planteó por parte del Concello de firmar el convenio de colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil para que los primeros pudieran actuar con competencias en vías interurbanas, la Jefa Provincial de Tráfico, Paula Yubero, no quiso hacerlo. Manifestó que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecía claramente que la competencia en vías urbanas era para Policía Local y para la Guardia Civil las vías interurbanas. Acordó remitir el convenio a la Abogacía del Estado y actuar en consecuencia.

De momento, no hubo novedades. Por lo tanto, la Policía Local no sanciona en vías como la de Donón-Melide o la que conduce al Facho, que era donde este fin de semana se agolpaban los vehículos mal aparcados. En sindicato policial tiene muy claro que los agentes municipales no deben actuar ahí, mientras no se firme el convenio. También el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, asegura mientras no se firme el nuevo convenio, la Policía Local se acogerá al que hay firmado, que es que actuará solo en las vías interurbanas que den acceso a playas. De ahí la ausencia de la Policía Local en la zona de conflicto de tráfico este fin de semana en Donón.

El próximo lunes se celebrará otra Junta Local de Seguridad. Aunque hay solo un único punto dentro del orden del día: la seguridad en los carnavales en Cangas, concretamente en O Hío, se espera que se aborde la cuestión de convenio que quedó pendiente. Si la Jefatura Provincial de Tráfico, mantiene que es ilegal que la Policía Local sancione en las mencionadas vías interurbanas, será la Guardia Civil la que tendrá que actuar en la zona, que en ocasiones ya lo hace. Pero será una situación no deseada para ninguna de las dos partes. Nunca hasta la última Junta Local de Seguridad de Cangas se había planteado que el convenio que Concello de Cangas y Guardia Civil firmaban para repartirse competencias en la zona fuese ilegal.

La Policía Local se encuentra con el problema de que es a ellos a quienes llaman los vecinos de esa zona cuando los coches están mal aparcados. Además, la Guardia Civil atiende en mayor medida casos relacionados con la Seguridad Ciudadana. Así que habrá que esperar a ver si la Abogacía del Estado ya realizó el mencionado informe y actuar en consecuencia.

Esta zona de Donón, en torno a la escultura de la Caracola y O Facho es de las más visitadas no solo de la comarca, sino de toda Galicia. Con el buen tiempo, los turistas de fin de semana se agolpan a lo largo del todo el día en la zona para tener una buena vista de los acantilados que hay en la zona y de las propias islas Cíes. Desde allí se ve partir o entrar los grandes trasatlánticos, que llegan despacio a Vigo. Está la playa de Melide y también el yacimiento arqueológicos.

Par colmo, en torno a todo eso que hay que ver floreció una estupenda gastronomía local, que acrecienta todavía más los motivos para visitar el lugar de Donón.

La Junta Local de Seguridad se reúne el lunes

La Junta Local de Seguridad de Cangas se reunió por última vez en el mes de agosto y sirvió para dar a conocer algunas estadísticas de delicuencia en el municipio. La que se celebrará el lunes tiene como principal motivo velar por la seguridad de los carnavales de Cangas, concretamente los de O Hío, que deben celebrarse bajo el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque el principal leit motiv de los mismos es seguir una ruta predeterminada por la carretera con paradas en las distintas aldeas de la parroquia. En esta ocasión, con el fin de coordinar las fuezas estarán presentes la subdelegada del Gobierno, Maica Darriva, la alcaldesa de Cangas y los representantes de la Guardia Civil de Cangas y de la Jefatura Provincial de Tráfico, así como el Grupo de Emergencias Municipal de Cangas y de Protección Civil, así como también los equipos sanitarios del 061. Se trata de evitar que la multitud carnavalesca se convierta en un botellón en ruta, algo que tampoco quiere la organización que realiza este evento.