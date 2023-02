La visión del Entroido en cajas de leche

Ilustradora de esa generación de emergentes en Galicia, la canguesa Sarai Lorenzo figura junto a los también ilustradores Bernardo Paz, de Ribeira; e Irene San Juan, de A Coruña, como los autores de una iniciativa que ha llevado a cabo la marca láctea Feiraco para homenajear, un año más, a los diferentes entroidos que se celebran en Galicia. Así, en estas fechas tan próximas al carnaval, las cajas de leche de la empresa perteneciente a la Cooperativa Rural Galega Clun, y bajo el lema “Entroidos tan galegos como nós”, llevan la imagen de tres de los carnavales más singulres de la comunidad, como son O Folión de Manzaneda, Xenerais do Ulla y el Entroido de Cobres. Es una representación de los muchos entroidos gallegos a través de la visión de estos tres ilustradores emergentes que convierten en lienzos las cajas de leche.

En el caso de Sarai Lorenzo (Cangas, 1995), inspirada por la naturaleza y los cuentos populares, retrata desde su punto de vista el Entroido do Ulla. Los generales, las plumas y los caballos son los elementos principales de su ilustración, empleando la técnica de la estampación, pero en digital. “Para mí fue una gran sorpresa que me seleccionaran, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una empresa grande y además gallega, una muy buena oportunidad. Estoy empezando y me hizo mucha ilusión que se fijaran en mí, que se haya dado este protagonismo a los ilustradores”. Su diseño se verá en las cajas de leche semidesnatada. El Entroido dos Xenerais do Ulla está declarado de Interés Turístico en Galicia. Se celebra en diferentes parroquias de los concellos de Boqueixón, A Estrada, Santiago, Silleda, Touro, Vedra y Vila de Cruces. Tiene su origen en los enfrentamientos armados que tuvieron lugar en la comarca a lo largo del siglo XIX. La vestimenta de los generales evoca a los uniformes militares decimonónicos y en la cabeza llevan un llamativo bicornio rematado en plumas. Montan caballos en los que destaca un espejo adornando su cabeza. Por parejas realizan atranques, enfrentamientos dialécticos en los que se mofan de asuntos sociales de actualidad.

"Fue una gran sorpresa que se haya dado protagonismo a los ilustradores" Sarai Lorenzo - Ilustradora de Cangas

Irene San Juan (A Coruña, 1981) ha sido la seleccionada para ilustrar las cajas de leche desnatada con el Entroido de Cobres, en Vilaboa, también de Interés Turístico. Su origen se remonta al XVII y sus protagonistas son Madamas y Galáns vestidos con coloridos trajes, cargados de flores y portando vistosos sombreros. San Juan está dedicada a la ilustración infantil y juvenil y realiza sus obras sobre un estilo naif. Asegura que buscaba algo tipo cómic, muy alegre, que tuviera movimiento, a través de cintas y flores, con los sombreros como protagonistas. Añade que le parece una excelente idea introducir la ilustración en un producto tan familiar como la leche.

En el caso de Bernardo Paz (Ribeira, 1984) ilustró O Folión de Manzaneda (Ourense), que recorre los rincones de la localidad con bombos, tambores, chocas y utensilios de labranza, con la Máscara como personaje principal. Paz realizó una propuesta con ritmo y musicalidad. Dice que la experiencia le permitió indagar en el folclore gallego, las tradiciones que se desconocen y en este entroido en particular del que le llamó la atención que es una actividad social que reúne a todo el pueblo y sale a la calle a esperar a la Máscara. Trató de interpretar la idea del pueblo en alerta.

En la campaña se sortearán vasos ilustrados para llevar. Para conseguirlos hay que subri a Instagram una foto con la caja que más gusta y etiquetar.