La puertas que cambian el ambiente.

Fue dentro de un programa de actividades de la Casa da Mocidade de Moaña. Alrededor de 40 jóvenes participaron en la elaboración del mural, con motivos de la vida submarina, que pueden ver en la fotografía. Dieron vida y color a unas puertas del citado centro que echaban de menos la vida.

Lo que no une la política lo une la AECC

Ya ven, lo que no une la política lo une la Asociación Española Contra el Cáncer. Ayer estaban juntos en la mesa informativa de Cangas el portavoz socialista de Cangas, Eugenio González, y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Justo el día después de affaire con la Valedora do Pobo. Fue de esos desencuentros que se miran con el recelo que merece la escena. Por cierto, a ver qué dice el comité de empresa del Concello de Cangas respecto a la denuncia de la regidora local, con respecto a que la información solicitada por la Valedora do Pobo no los deja trabaja

Los ladrones prefieren a los taxistas

Puede que sea la salvación de los taxistas, que en muchas ciudades de este país están en peligro de extinción debido a esa nueva competencia que tanto les irrita e incomoda. Sí, nos estamos refiriendo a lo de huir de un atraco en taxi. Paso el pasado fin de semana en la comarca de O Morrazo tras robar en una casa de O Hío. Pero hace años que ocurrió algo parecido con un atraco a un banco en Lalín. En esa ocasión, los ladrones llegaron al banco en taxi, le dijeron al taxista que esperara un momento en la puerta y se marcharon después con el botín en el taxi. El conductor ni se enteró.