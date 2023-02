Moaña ya llena tres buses y aspira a otro para la protesta de SOS Sanidade el 12 en Santiago

Moaña cumplió ayer su 61 semana de concentraciones todos los domingos ante la Casa do Mar para reclamar una sanidad pública digna, que regresen las urgencias, se cubran las vacantes médicas y se refuerce una ambulancia para Moaña y Cangas. Fue un acto en el que la alcadesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, convocante de las protestas, Leticia Santos, no aportó ninguna novedad desde la Gerencia Sanitaria del área de Vigo, pero sí sirvió para hacer un llamamiento a participar en la manifestación que SOS Sanidade Galicia celebra el próximo domingo día 12 en Santiago. Leticia Santos, dijo que había que llevar la reivindicación de Moaña, que era un ejemplo para toda Galicia, a Compostela para mejorar una sanidad pública dañada por los 14 años de “adelgazamiento” del gobierno de la Xunta con los constantes recortes.

Explicó que debido a esta manifestación, no habrá concentración el próximo domingo ante la Casa do Mar, si no que estarán con todas las plataformas de Galicia en Santiago, pero si volverán al domingo siguiente. Insistió en el que el Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña, que presta las urgencias, tiene que estar en Moaña. Sigue desplazado en Cangas desde la pandemia.

Respecto a los autobuses para acudir a la manifestación, señaló que habitualmente el Concello pone un autobús o en alguna ocasión dos, pero que a una semana de la protesta ya hay tres autobuses llenos y están dispuestos a llenar otro más, por lo que animó a los vecinos a seguir anotándose en el teléfono de la Asociación de Mulleres, de 10:00 a 13:00 hasta el viernes cuando se cierra el plazo. Ayer también había una mesa para hacerlo. El Concello paga dos autobuses, aunque se decidió poner una cuota de 4 euros a las personas que hagan uso de ellos para financiar todos los que no puede sufragar el ayuntamiento. Saldrán a las 09:30 del camping de Tirán y Plaza de Abastos con paradas en Suárez, en Meira y parque de Almacén, en Domaio.