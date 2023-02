Portas pide a la Valedora mediar ante el PSOE para que no solicite tanta información

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, contesta a la Valedora do Pobo respecto a la queja presentada por el PSOE, pero no ofrece datos concretos respecto a la solicitud de banderas azules ni contratos a socorristas. Además, la regidora local se permite aconsejar la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño. En este sentido, solicita la mediación de la Valedora do Pobo para evitar que se vuelvan a reproducir este tipo de actitudes. Y es que la alcaldesa de Congas afirma que es evidente que de forma reiterada el portavoz socialista Eugenio González procede a solicitar acceso a expedientes y diversa información que, según ella, se le entrega en la medida en que es posible. “Considerándose que o que non se pode permitir é que para poder contestar tales peticións se teña que paralizar a acción de gobierno ni o traballo das personas traballadoras de este Concello”.

En su contestación a la Valedora do Pobo, la regidora local manifiesta que el edil socialista tiene claro conocimiento de las banderas solicitadas y las adjudicadas ya que estuvieron colgadas en las playas durante el verano y es además perfectamente conocedor del motivo de la pérdida de la bandera de Rodeira. Aquí, Victoria Portas sugiere que Rodeira perdió la bandera azul por la explanada que se realizó en las dunas de Rodeira para acoger un campeonato de balonmano playa, del que estaba a cargo Eugenio González y por el que ella cesó al portavoz socialista y a otra concejala del PSOE, Pilar Nogueira, a los que responsabilizaba de los daños en las dunas. Esto supuso la ruptura del gobierno bipartito. Pero lo que quiere saber el PSOE y está sin respuesta después de pasar un año y medio es si el gobierno incluyó Rodeira en la lista que envió ADEAC, el organismo que las concede. Con respecto a la contratación de los socorristas, Victoria Portas asegura que resulta también totalmente conocedor, visto el servicio prestado por ellos durante todo el verano. Pero no aporta los contratos. Señala, por último, que, “en todo caso, o concelleiro é coñecedor que si solicita acceso aos expedientes dos que falamos (bandeiras azuis e contratación de socorristas) este concello procederá a concederllo de modo inmediato como ten acontecido con outros expedientes. La alcaldesa presenta un relatorio de petición de información por parte del concejal portavoz del grupo socialista de Cangas. Hasta cuatro páginas de solicitud de información.