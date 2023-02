Moaña Solar tiene de fecha límite hasta el 13 para acogerse a las ayudas del ministerio

El proyecto de Moaña Solar para desarrollar una comunidad energética a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de edificios públicos de la localidad desde donde abastecer de energía eléctrica a los usuarios en un radio de 2 kilómetros de cada panel, va dando pasos de gigante. Ayer, los impulsores del proyecto, con una junta directiva que preside Antón Pena Parga, celebraron una asamblea informativa en el salón de plenos del Concello para dar a conocer la situación en la que se encuentra la iniciativa y que el próximo día 13 remata el plazo para acogerse a la convocatoria del Ministerio de Transición Ecológica, de subvenciones a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Parga explica que la subvención dependerá del importe del proyecto, que se está ultimando, pero que ronda el millón de euros. La subvención cubriría el 80% del gasto y el 20% sería desembolso de los usuarios que se adhieran. Por el momento, hay más de 200 socios interesados en desarrollarlo, entre particulares y Pymes (Pequeñas y medianas empresas).

Pena Parga destacó la importancia de que este miércoles, a las 20:00 horas en el salón de plenos, todas las personas apuntadas acudan a depositar su firma para la autorización para aportar al ministerio, sin las cuales no se puede presentar el proyecto. Esas firmas indican que sí hay demanda de esa energía comunitaria en Moaña. El proyecto cuenta con el respaldo del Concello, tanto del gobierno como de todos los partidos de la corporación, señala Pena Parga, un pequeño empresario del sector del medio ambiente que, aunque natural de Lugo, está afincado en Moaña desde hace veinte años y al que las personas que pusieron en marcha este proyecto decidieron poner como presidente. Por el momento han conseguido el respaldo del Concello para gestionar que los paneles fotovoltaicos se puedan instalar en las cubiertas del club de jubilados de Domaio y colegios de Reibón, A Guía y Quintela. Con los paneles que quieren instalar, se puede llegar a abastecer a unas 100 familias, señala el presidente de Moaña Solar que asegura que la respuesta de la ciudadanía “ha superado las expectativas soñadas. La gente ha comprendido el fin que se persigue”, y para ello lo fueron explicando con el símil de las traídas del agua que tanto funcionan en este municipio: “Sería una traída energética desde cuatro depósitos que son los paneles en las cubiertas”. Parga asegura que el de Moaña es el proyecto más grande en Galicia, aunque no el único. Es una copia de otros que ya están en marcha como en varios ayuntamientos de Valencia, una mancomunidad de 23 ayuntamientos en Navarra y otros en Galicia como los de A Illa de Arousa, Ponte Caldelas y As Pontes, aunque con menor número de vecinos. Añade que las comunidades de montes de Moaña también lo están apoyando, aunque entrarían en una segunda fase.