Mesa informativa sobre el cáncer en Moaña.

La plaza de abastos de Moaña acogió la mesa informativa de la Asociación Española Contra el Cáncer. Hoy estará en la Plaza da Constitución. El objetivo es informar sobre esta enfermedad y todo lo que hay entorno a ella.

Las recomendaciones de una alcaldesa a la Valedora do Pobo

Ahí tenemos a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, dando consejos a la Valedora e intentando cambiar el rumbo de la mencionada administración. Es que no se puede pedir tanta información, ¡caramba!, que los trabajadores municipales no dan hecho, que se colapsa el Concello, ¡caray! que la transparencia es una frase hecha. ¡Ganas de preguntar, también! Vamos, que la Valedora do Pobo y sus ganas de resolver son incompatibles con el trabajo diario de la alcaldesa de Cangas y también de los trabajadores municipales, según su opinión. Lo de la mediación... ¡Pues que quieren que les diga!

Una foto para un rumor del PP

La fotografía de José Enrique Sotelo y Dolores Hermelo con el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, nos ofrece muchas pistas, a pesar del silencio del PP sobre su candidato a alcalde de Cangas. Ese rumor que se extiende desde Vilanova hasta A Rúa ya es más que un rumor. Les cuento. Se habla, se mastica en Cangas que José Enrique Sotelo será el candidato a alcalde y que Dolores Hermelo, si el PP consigue la alcaldía, le suplirá después de dos años. ¡Al loro! No lo sabremos hasta que ocurra, claro.