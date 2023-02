Sogama se queda sin cobrar 50.000 euros de Cangas, pero se pagan las facturas de la piscina

La Sociedad de Galega de Medio Ambiente (Sogama) tendrá que buscarse vías alternativas para cobrar del Concello de Cangas una factura de cerca de 50.000 euros, que el pleno municipal, con los votos en contra del Partido Popular, rechazó pagar. Afirma el gobierno que la culpa de que esta factura se intentara en un paquete de reconocimiento extrajudicial de deuda se debe a que tanto el PP como el PSOE votaron en contra, en su día, a la aprobación del presupuesto de 2022, que se encontraba prorrogado. Pero sí sorprende este hecho mucho más lo es que se aprobaran las facturas de las orquestas de la Fiestas del Cristo de 2022 en el último pleno; un total de 59.290 euros. Para ello fue fundamental la abstención del PSOE. Un año llevaban las orquestas esperando cobrar de la administración municipal, que presume de cumplir el periodo medio de pago. Aquí se puso al descubierto que no es del todo cierto. Lo que ocurre es que estas facturas que se guardan en el cajón, que figuran como no reconocidas, no computan para tener en cuenta ese baremo que es el periodo medio de pago. Para el gobierno local todo es culpa de la falta de presupuesto para el año 2022, por culpa de grupos como el del PP y el del PSOE que no apoyaron la propuesta. Claro que estos partidos recuerdan que es el gobierno quien gobierna y el que tiene que encontrar soluciones y que su propuesta económica para 2022 no se parece en nada con la que presentó el gobierno.

Pero a pesar de los continuos informes de Intervención, el último contundente, que el Consello de Contas llamara también la atención sobre ello, el Concello de Cangas no frena la sangría de dinero que destina al pago a la empresa que gestiona la piscina municipal “ A Balea” de forma irregular, al haber fallado los tribunales en contra de la adjudicación. El gobierno presenta una y otra vez planes para la legalización, pero no se concretan. No se volvió a sacar a concurso. Las facturas que se pagaron esta vez alcanzan la cifra de 77.001,29 euros. Hay que señalar que el pleno aprobó la modificación de la composición de la Comisión Especial para definir el modelo de la gestión de la piscina municipal. Con estos cambios, lo que se pretende es que si falta el titular pueda acudir un suplente. Antes no los había. Pero sigue siendo un órgano consultivo, para nada decisorio, como se pretendió en una ocasión anterior. La citada comisión ya aprobó la memoria elaborada por la Universidad de Santiago de Compostela sobre la gestión de la piscina, en la que se apuesta por una gestión pública de la misma. El PP discrepa de ese acuerdo. La concejalía de Facenda confía en ofrecer unos buenos números de cierre del 2022 A pesar de lo que se pudiera creer por la presentación de estas facturas, el gobierno local, concretamente la concejalía de Facenda del Concello de Cangas, que dirige Mariano Abalo, está convencido de poder ofrecer en breve unas cuentas inmaculadas, donde se podrá apreciar el buen trabajo realizado por del departamento. Y eso pese a los informes contrarios de Intervención, que reflejan una situación incierta, farragosa, donde se dejan ver irregularidades que también recogió recientemente en su informe el Consello de Contas. Pero Mariano Abalo confía plenamente en el trabajo de austeridad realizado en el día a día, a pesar de haberse elevado el gasto corriente. Abalo presume de superávit en las cuentas del Concello de Cangas, algo que no siempre ocurría en este municipio, donde la deuda llevó a que fuera intervenido en 2011 por el Estado. El pasado año, el Concello de Cangas acabó su denominado plan de ajuste.