San Blas, panes contra el frío

El tiempo, frío. La helada aún teñía de blanco prados y tejados cuando a las 10.00 horas se produjo la bendición de los panes que después los fieles y curiosos podían adquirir a cambio de una donación, que podía ser módica o desorbitada. Las hubo de un euro y de hasta 20 euros. Hasta 2.500 bollos ocupaban los cestos donde las mujeres de la comisión los cambiaban por donaciones. Aún no se había celebrado la misa solemne de las 12.30 horas y apenas quedaba un cesto de este pan “milagreiro”, acogido por un San Blas que es capaz de atraer a A Madalena a fieles de muchos otros municipios de la provincia de Pontevedra. Allí encontramos a gentes de Moaña, de Bueu y también de zonas de O Hío, donde también se festeja a este santo.

Mientras transcurre la procesión, dos vecinas de O Hío, de 85 y 80 años de edad, comentan que ellas son muy devotas de San Blas, que si se encontraban en A Madalena y no en O Hío se debía a que el cura de esta parroquia estaba enfermo. Las mencionadas mujeres, con velas en las manos, nos recordaban, que rezaban mucho a San Blas, un santo bueno para hacer frente a los problemas respiratorios y urinarios.

La procesión recorre un corto tramo que circunda la capilla de románica del siglo XII dedicada a San Blas. Se para delante del palco de música, donde la coral “Queixumes” cantó por primera vez el himno de San Braís, de Alfonso Ferrer y Antonio Rial.

La romería se pone la venda antes de la herida. Una gran carpa ocupa todo el entorno de la capilla de San Blas. Es cierto que los pronósticos del tiempo se hacen ahora con muchos días de adelanto, que no se esperaba lluvia, pero la comisión sabe, por experiencia, que todo puede pasar un 3 de febrero, así que mejor tener una carpa ya instalada para que nadie se moje. Ayer sirvió para templar un poco la temperatura. En los corrillos de antes y después de la procesión habían políticos locales. Ninguno relacionado con el gobierno, pero sí con la oposición. Presentaron sus credenciales pero se mantuvieron en una discreta posición.

La comisión de San Blas es una comisión paritaria. La conforman siete hombres y siete mujeres. Pregunto sí se debe a que, al igual que en la política, es obligado una comisión cremallera que vaya con los tiempos. Me responden que no, que es simplemente porque la comisión la forman habitualmente matrimonios, de ahí esa paridad que aparenta modernidad frente tradición. Relatan que este año anduvieron mucho a pedir por la aldea, que había miedo que el dinero no llegara, conscientes de que la crisis y la ya derrotada pandemia, influiría negativamente en la asistencia de público. De ahí que se optó por dos días de fiesta, pero el primero sin orquestas.

Constante Soliño es el presidente de esta comisión de fiestas con tanto arraigo. Son ya 40 años recorriendo una a una las casas de la aldea. Estaba alegre y no dudaba en manifestarlo. “O importante é o día. Pensabamos que ibamos ter menos xente, pero no foi así. A xente veu de moitos sitios. Aquí hay veciños de San Adrián e tamén uns de Salvaterra, que veñen todolos anos.