La Valedora do Pobo está de moda en el Concello de Cangas. Pero su trabajo choca frontalmente con la actitud del gobierno municipal, que se empeña en no ofrecer al citado organismo la documentación que requiere. Hace poco la Valedora advertía al Concello de Cangas de las consecuencias legales de no entregar la documentación solicitada ante una queja presentada por el PSOE respecto a la negativa de la alcaldesa a contestar preguntas socialistas relacionadas con la selección de playas para las banderas azules. Ayer se confirmó que la regidora local tampoco entrega la documentación requerida por la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño para dar trámite a una queja del PP. “En relación coa queixa que vostede presentou nesa institución, dado que o concello de Cangas aínda non remitiu o informe demandado, con data de hoxe requerímolo novamente, lembrando expresamente que tal envío resulta unha obligación legal (artículo 22 da Lei da Valedora do Pobo”.

La queja del líder del PP, José Enrique Sotelo, se refiere concretamente al hecho de que fue la junta de gobierno extraordinaria del 25 de febrero del pasado año, la que aprobó los proyectos y las solicitudes d ayuda a la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Concellos 2022. El PP, al igual que el PSOE, considera que solo el pleno municipal tiene competencias para aprobar estos proyectos.