34 años de San Blas en A Madalena.

Esto debe ser falta de presupuesto. La comisión organizadora tuvo que hacer uso de estos números hinchables para dar a conocer a todos que es la 34 edición de esta romería tan singular, tan ligada al pueblo, tan añorada, tan grande. Para el próximo año el número 35 se formará con oro, de ese que se extrae de los grandes corazones.

Los cortes de ayer en internet y la alcaldesa de Cangas

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, debió de ser una de las pocas personas afectadas en el municipio por esa avería en la red que dejó sin cobertura de internet a numerosas personas de este país y paralizó de mañana el teletrabajo. Fue una alerta que, a primera hora, se sospechaba que podía ser algún tipo de complot. Pues la regidora de local también estuvo fuera de red, fuera de teletrabajo, fuera de comunicación. Sus mensajes eran frases sueltas, de esas que la protagonista de “Sin noticas de Gurb” del alabado escritor Eduardo Mendoza.

Xulio Vilariño y su asignatura pendiente

Xulio Vilariño, vicealcalde de Bueu, en ese encuentro de pasiones con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no entendió bien el mensaje. El regidor coruñés estaba advirtiendo de que es importante en estos partidos independientes que se presentan a las municipales contar también con el voto de parte de la derecha, que esa era la fórmula. Xulio Vilariño no lo entendió porque de inmediato se puso a descargar contra el PP de forma abrupta. Así que Vilariño quedó pendiente de esta asignatura tan difícil que es saber ser transversal. Si no la aprueba en mayo puede ir para fuera.