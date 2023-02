El Estado tiene que contar con la Xunta para derribar Ojea porque catalogó las naves

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tendrá que vérselas con la Xunta de Galicia si se mantiene en la idea de derribar las naves de Ojea, cuyo proyecto ya lo está realizando Costas del Estado. Y va a ser necesario el consenso entre ambas administraciones porque la Xunta de Galicia catalogó las naves, con lo que eso supone de nivel de protección. Así lo entiende también el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo. Entiende que en esas conversaciones, que da por supuesto que tienen que existir, tendrían que estar presente el gobierno de Cangas. Sin embargo, lo que echa en cara el Ministerio de Transición Ecológica al Concello de Cangas es que n haya solicitado la concesión de las naves de Ojea para regularizar la situación jurídica de las naves, tal y como había solicitado al Concello en varias reuniones.

Abalo afirma que el gobierno local no solicitó la concesión de las naves porque porque la deriva en el tiempo es grande y mientras tanto no se puede actuar. Además, recuerda, que como mantenía el BNG en su momento, si las citadas instalaciones no son propiedad municipal no se pueden solicitar subvenciones para actuar en ellas. Al gobierno local le hubiese gustado que desde el Ministerio de Transición Ecológica se realizara un proyecto en la zona para ser financiado a través de las Nest Generation. Considera que remitirse a la no solicitud de la concesión es una mera excusa para no hacer nada. Lo que no se entiende es que se esté redactando un proyecto para derribar las naves de Ojea y al mismo tiempo se diga que se mantiene la desafectación de las mismas y se hable de un complicado proceso debido a las características jurídicas de las mismas.

El concejal de Urbanismo explicó que el Concello remitió al ministerio videos y fotografías sacados a través de drones, parque pudieran ver los responsables la situación real de las naves y se actuara en consecuencia.

El líder del Partido Popular, José Enrique Sotelo, afirma que su formación se opondrá, con toda su fuerza, al derribo de las naves de Ojea, que recuerdan, forma parte de una de las fachadas principales de Cangas. Culpa al gobierno local de no saber hacer las gestiones para que Costas quiera derribar las instalaciones. Echa de menos que el Concello no hubiese solicitado la concesión.

El PSOE no quiere que se derriben las naves, tampoco, a pesar de ser el ministerio una administración gobernada por ese partido. Pero responsabiliza de todo al gobierno local, que no fue capaz de solicitar la concesión de las naves y que en vez de dialogar, viajar a Madrid, lo único que hizo fue abrir expediente sancionador a Costas por no reparar la nave a la que se le había caído la cubierta y que interrumpe el paso por el paseo cubierto, además de imponerle multas coercitivas. Afirma el portavoz socialista Eugenio González que quien juega con fuego acaba quemándose y que es lo que le pasó al gobierno local. “Se empeña en acudir a denunciar a otras administraciones, como en este caso con el Ministerio de Transición Ecológica, lo mismo que con la Autoridad Portuaria de Vigo en el caso de O Salgueirón.

Es el propio Eugenio González quien confirma que Costas está recibiendo las multas coercitvas reiterables cada tres meses.

Costas considera que el estado actual de las naves aconseja su derribo y por eso elabora un proyecto de demolición, que muy pronto verá la luz.

Sotelo: “Mi opinión sobre el Consello de Contas fue la de un ciudadano”

Con respecto al conflicto suscitado con el Consello de Contas. El portavoz del PP cangués, José Enrique Sotelo, afirma que cuando se refirió a dicho órgano como un chiringuito donde se reparten puestos PP, PSOE y BNG, hablaba como un ciudadano más, un gallego que no entendía como después de denunciar irregularidades en las cuentas hace 4 años no se actúa y que cuando lo hacen lo pagan otros gobiernos que nada tenían que ver, como ya tiene sucedido. “Estoy opinando como un gallego más. No es normal que no pase nada”. Hay que recordar que Mariano Abalo utilizó la definición dada por el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, para defenderse de las anomalías detectadas por el Consello de Contas en las cuentas del Concello de Cangas durante los años 2017 a 2019. Así que Sotelo no se retracta. Lo único que pide es que se cambie la manera de actuar para que un gobierno no pague lo que hizo otro. Con la definición de José Enrique Sotelo del Consello de Contas coinciden muchos políticos de todos los colores políticos.