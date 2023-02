Abalo recuerda que Sotelo calificó el Consello de Contas “chiringuito donde se reparten puestos”

El pleno municipal de Cangas sirvió de campo de batalla electoral en el que el gobierno local tuvo que combatir las acometidas de un PSOE y un PP que apuran este tipo de escenarios a medida que se acerca la fecha de los comicios municipales. El gobierno local contestó como pudo a las interpelaciones del PP relacionadas con el Consello de Contas, donde se ponía de manifiesto el exceso de levantamiento de reparos de Intervención entre los años 2017 y 2019, así como anomalías en las contrataciones. Intervención señala en su informe que existían materias que deberían ser objeto de contratación sin que se haya promovido el correspondiente expediente de contratación”. El PP había amenazado con llevar el asunto a Fiscalía.

Mariano Abalo, que además de primer teniente de alcalde es concejal de Facenda, recordó, en su defensa, las palabras del líder del PP, José Enrique Sotelo, en el mes de septiembre. Arremetió contra este órgano y lo calificó como chiringuito donde se repartían puestos PP, PSOE y BNG. Haciendo hincapié en que no servía para otra cosa. No entendía Sotelo que el Consello de Contas no actuara después de advertir que el 75% del presupuesto del Concello de Cangas está reparado por Intervención. Mariano Abalo afirma que su equipo sabe perfectamente lo que hace y que está convencido que la Fiscalía no va a hacer ningún caso al PP. Insiste Mariano Abalo que no se hizo otra cosa diferente entre los años 2017 y 2019 que no hubiera hecho antes otro gobierno, con independencia del partido que lo liderara. Recuerda que se mejoró en lo que se requiere a contratos y que, como aseguraba el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, no puede dejar sin cobrar la nómina a los trabajadores municipales. Y es que la nómina del Concello se repara todo los meses por Intervención, situación que tiende a cambiar con el proceso abierto del plan de estabilizacion laboral. Afirma que hubo empresas que con gobiernos del PP se realizaron auténticas barbaridades. “No quiero hablar mucho porque hay ejemplos sangrantes en la actuación contractual del Partido Popular.”. Abalo asegura que ahora se están haciendo las cosas manifiestamente mejor.

Lo que no explican ni unos ni otros es el motivo de fondo por el que se producen tantas anomalías contractuales y tantos reparos de Intervención. Por ejemplo, el contrato de gestión de la piscina de Cangas, que a pesar de ser declarado nulo se mantiene en los años, a pesar de las denuncias.

Ahora toca esperar y ver si el PP cumple lo dicho y lleva en asunto a la Fiscalía, cuyo resultado podría estallar en plena campaña electoral. De momento, el PP no hizo efectiva la denuncia, al menos no lo hizo público.

El PSOE afirma que Carmela Silva habló del Plan Concellos 2021, no del actual

Las manifestaciones de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, respecto al Plan Concellos, en las que aseguraba que la actuación del Concello de Cangas había sido legal, provocaron un encendido duelo entre el portavoz socialista Eugenio González y el propio Mariano Abalo. El portavoz socialista afirma que la presidenta cuando habla de que se liberaron recursos para el Plan Concello de Cangas se refiere an de 2021, porque el Plan Concellos 2022-2023 no se puede liquidar porque no hay ninguna obra terminada. Hay que señalar que tanto el PP como el PSOE considera que el órgano competente para aprobar los proyectos es el pleno, no la junta de gobierno, donde fueron aprobados. Las declaraciones de Carmela Silva las realizó la semana pasada en el transcurso de un desayuno informativo. Eugenio González está convencido que la adminstración provincial dará marcha atrás a este proceso cuando sea el momento de la liquidación de las obras realizadas. Mariano Abalo afirma que es una obviedad que se reunieron los requisitos y que se cumplen las bases impuestas por la Diputación de Pontevedra. “Pueden embarrar el campo todo lo que quieran, pero nosotros sabemos lo que hacemos”, manifiesta el PP. Hay que recordar que este asunto también está pendiente de la Fiscalía de Pontevedra, a la que el PP iba a trasladar este asunto, donde el gobierno sorprendio a todos anticipándose y aprobando los proyectos en junta de gobierno local.