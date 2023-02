El Concello de Cangas sigue sin contestar a los continuos requerimientos de la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño. Hasta tal punto el Concello está acabando con la paciencia del citado organismo, que éste le advierte que en el caso de persistir esa actitud “procederemos a realizar una advertencia sobre las consecuencias legales”.

El grupo socialista de Cangas remitió a la Valedora do Pobo una queja relacionada con el comportamiento del gobierno local, concretamente de la alcaldesa Victoria Portas, que se negaba a contestar a unas preguntas relacionadas con la concesión de banderas azules. El PSOE quería saber qué playas había remitido el Concello para ser consideradas playas con Bandera Azul. La pregunta está relacionada con el hecho de que a Rodeira no se le concedió el citado galardón, diciendo que no reunía las condiciones. El PSOE quiere entrar a fondo esta cuestión, porque una actuación en la playa de Rodeira para ubicar el campeonato de balonmano playa fue la que desencadenó una crisis de gobierno que acabó con el grupo municipal socialista fuera del gobierno. La alcaldesa, en julio de 2021, cesó a los concejales socialistas Eugenio González, como concejal de Urbanismo y a la edil Pilar Nogueira, como máxima responsable de playas. El portavoz socialista Eugenio González presentó pregunta a la alcaidesa en un pleno sobre la elección de banderas azules, pero ésta no contestó nunca. El PSOE está convencido de que no se incluyó a Rodeira en la lista de banderas que podrían optar a Bandera Azul, para así hurgar en la herida abierta. De lo que no tiene noticias el PSOE es de su queja, también a la Valedora do Pobo, en relación al salario que cobra la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Presentó la queja un poco más tarde de la primera, pero no obtuvo aún respuesta. El PSOE discrepa del salario de la alcaldesa de Cangas, que percibe lo mismo que el anterior alcalde, Xosé Manuel Pazos, que percibía el mismo dinero que dejaba de percibir como profesor en el colegio de San Roque.