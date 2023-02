La paloma de la paz en el colegio Casa de la Virgen.

El alumnado del colegio Casa de la Virgen, en Cangas, celebró esta semana con diversas actividades el Día de la la Paz. Una de las más llamativas fue la participación de unos 200 estudiantes para formar la silueta de una paloma como símbolo de paz. Un grito sin palabras, pero que resuena atronador. Ojalá que los que tienen el poder no se hagan los sordos.

El mosqueo de la oposición con la visita del alcalde de Oleiros

Que anda la oposición mosqueada porque no tiene claro si la visita del alcalde de Oleiros a Cangas fue institucional o no. De serlo, considera la “leal” oposición, que el gobierno debió de invitar al acto a todos los partidos políticos. Hay quien la considera una visita de campaña encubierta. No descarten que haya preguntas al respecto en el próximo pleno. Otra cosa es que las conteste la regidora local, que visto su papel con la Valedora do Pobo... En fin que había ganas de traer Ángel García Seone a Cangas y, al final, sea como fuera, vino. Que se quiere predicar con el ejemplo.

Cangas y sus fiestas

En Vigo están ya dándole vueltas a los conciertos de Castrelos. Cada vez que el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, se asoma a algún medio de comunicación se le interroga al respecto. Él pide paciencia y asegura que serán conciertos espectaculares. En Cangas, aún no sabemos si habrá Fiestas del Cristo. Como coinciden después de las elecciones municipales, con un gobierno nuevo, pues a ver lo que sale. Pero ya llevamos un tiempo escaldados con los conciertos. Como para irse con la música a otra parte.