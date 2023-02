Moaña vuelve a izar por tercer año consecutivo el distintivo de protección ambiental

El gobierno local de Moaña ha querido rodearse de alumnos usuarios del centro de discapacitados intelectuales Juan XXIII, para izar, por tercer año consecutivo, la Bandera Verde que concede la Consellería de Medio Ambiente para reconocer el compromiso de los Concellos con la protección del medio ambiente. Moaña la ha logrado por sus iniciativas de compostaje, campañas, ahorro energético y acciones de movilidad sostenible.

El acto se celebró en la mañana de ayer en la Praza do Concello para celebrar así el Día Mundial de la Educación Ambiental, aprovechando también la presencia de estos usuarios del Juan XXIII que traían al Concello los 10 comederos y 10 casitas de madera para pájaros, que han realizado en sus talleres ocupacionales en el centro y que se van a pintar en la Casa da Mocidade con el grupo de participación infantil “Mariscadoras de ideas”. Casitas y comederos se van a distribuir por los árboles y parques de la localidad. El concejal de Mocidade, Daniel Costas, asegura que se han realizado con madera Km0 de bosques gallegos de plantación de corta y repoblación de un aserradero de Barro, con el que trabaja el Juan XXIII. La idea, añade, es colocar las casitas en el paseo Manuel María en colaboración con vecinos de O Rosal y los comederos en parques infantiles y centros de enseñanza.

Con respecto a la Bandera Verde, el concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro destaca que Moaña es junto con Porto do Son los dos únicos concellos que mantienen este galardón desde la primera convocatoria. Dice que aunque no conlleva más beneficio que el premio en sí mismo, el equipo de gobierno local “sintese moi satisfeito de posuílo xa que é un claro recoñecemento ao labor de compromiso co medio ambiente e as políticas de mellora medioambiental que se teñen implantado dende o ano 2015”.

En la convocatoria de este año, los concellos que lograron la Bandera Verde por primera vez fueron los de A Laracha, Cervo, Muros, Ribadeo, Ribeira y Touro; mientras que la revalidaron, además de Moaña, los de Alfoz, Curtis, Mondoñedo, Ordes, Outeiro de Rei, Parada de Sil, Porto do Son y Sober.

Moaña presentó 13 acciones en los cuatro ámbitos de actuación, consiguiendo todas la puntuación exigida, de forma que superó el mínimo de seis iniciativas estipuladas para los concellos de categoría 2. que incluye a los municipios del sistema urbano intermedio de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) y de Zona Intermedia de Poboación (ZIP). Había que presentar iniciativas en ordenación del territorio, protección del ambiente y del paisaje; cambio climático y eficiencia energética, gestión responsable de los residuos y acciones de sensibilización y comunicación. Moaña presentó acciones de implantación y progreso del sistema de compostaje de los biorresiduos; campañas de sensibilización entre la población escolar y vecinos; medidas de eficiencia y ahorro energético como las mejoras en centros deportivos y de ahorro en la red de alumbrado público y acciones de movilidad sostenible.