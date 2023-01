Homenaje a José Santos Paredes.

Es el segundo por la izquierda, que luce calva y una barba marinera.Después de 20 años de servicio en el Real Club Náutico de Rodeira se jubila. El acto de homenaje tuvo lugar este fin de semana en el hotel Las Vegas, en Cangas.

Un objeto en el cielo que llamó la atención de Cangas

Durante el fin de semana se divisó un objeto en el cielo que llamó la atención de aquellos que viven pendientes del firmamento. Unos decían que era el planeta Júpiter y otros que se trataba de un estraño objeto volador, que bien pudiera ser también una estrella fugaz o incluso parte de algún satélite de esos estropeados que siguen gravitando sobre la tierra y chocando entre sí. Se hicieron pesquisas, se sacaron fotografías del momento, pero no se aclaró, de momento, nada. Hay que esperar a ver lo que dicen los científicos.

Honor para Avante! sin que valgas excusas

Honra que Avante! haya decidido no presentarse si el fin que se persigue es aglutinar a la izquierda, sin importarles mucho cuál, con tal de que no llegue la derecha. Pero no puede servir esto de excusa para salir, si gobierna, imagínense, el Partido Popular, todos los días con pancartas. Es cierto que hay barreras que no se puede cruzar. Esto se entiende, pero el boicoto por el boicot, como sucede ahora y denuncian ellos mismos, tampoco conduce al bienestar de los vecinos de Cangas. Hace muchos años que se merecen que se hagan las cosas bien, que se luhe por ellos , no por otras cosas.

