La corporación que más mudó

Tan solo habían transcurrido un par de meses de mandato cuando la cabeza de lista del PSdG PSOE, Ana Belén Fernández y el número cuatro de la misma, Fernando Santiago Quinteiro López, presentaron su dimisión como concejales. Durante el tiempo que duraron las negociaciones para formar gobierno se quejaron de haber sido excluidos de las negociaciones y de desconocer lo que se hablaba en las mismas. Ambas personas se marcharon de la corporación y no se volvió a saber más de ellos desde el punto de vista político. Fue una ruptura total. Ana Belén era el mirlo blanco que presentaba el PSOE y Francisco Quinteiro un fichaje al que se le había prometido un escaño en la Diputación de Pontevedra, al menos él lo entendió así. De ahí nació un PSOE totalmente nuevo, que lideró Hugo Fandiño, número dos de la candidatura, apoyado por Eugenio González, el hoy portavoz socialista, que iba en la candidatura en el puesto número siete. Fue él e Ingrid Loredana la que ocuparon los dos puestos que quedaron vacantes. Hubo Fandiño se marchó cuando faltaban dos años para el mandato. Lo hizo tras aprobar una oposiciones y tener que trabajar en Madrid. Su puestos lo ocupó Pilar Nogueira.

Los motivos laborales fueron también los que llevaron a la concejala nacionalista Iria Villar a dimitir. Fue en 2021. También ella había conseguido un puesto de trabajo en un instituto en la localidad coruñesa de Arzúa, tras aprobar una oposiciones. Su puesto lo ocupó José Antonio Antepazo, un veterano militante del Bloque, que tenía en aquel entonces 63 años. Este cambio no supuso en el grupo municipal un cambio radical en la política nacionalista, muy al contrario de lo que sucedió en el BNG.

En el Partido Popular, el concejal Rafael Jiménez, que iba en la lista en el puesto número 6. Tuvo que dejar el cargo el pasado año también por razones laborales. Debía de conseguir las horas de mar que se le exigía para sacar el título de patrón. Su puesto lo ocupó Óscar Manuel García. Tampoco supuso este relevó supuso ningún cambio en la trayectoria política del grupo municipal, que acostumbra a ser muy fiel a lo de la disciplina de voto.

Los cambios en ACE y PSOE giraron la política

En ACE se sustituyeron dos concejales y cambió de grupo municipal una edil . El primero fue el de Marta Villar, ligada a Podemos, y que no aguantó más de unos meses en el gobierno. Había discrepancias entre ella y una parte del gobierno, pero ella no las quiso hacer públicas y justificó su marcha alegando motivos personales. Más tarde, en las redes, mostraría, de vez en cuando, su disconformidad con el gobierno local. Esta dimisión provocó la entrada de Aurora Villar, que iba a suponer una revolución en el gobierno, sobre todo tras la muerte de Xosé Manuel Pazos. Ella acabaría marchando a finales de año del gobierno, no de la corporación, y esta vez la protagonista no quiso blanquear nada. Aseguró que se marcha por razones políticas. El cambio obligado fue por la muerte de Xosé Manuel Pazos, alcalde de Cangas. Su sustitución fue muy polémica y produjo discrepancias en el seno de la formación. Tras un largo proceso de controversia, fue nombrada alcaldesa Victoria Portas, número dos de la candidatura y entró en la corporación Adrián Pena