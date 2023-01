El colectivo Momoart destaca su independencia “artística, política y administrativa”

No hay guerra, señalan los artistas que integran el colectivo Momoart, que son las siglas de Mostra Morrazo Arte, con las que este mes de enero expusieron, en una colectiva de ocho artistas en el Auditorio do Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas. Es más dicen que la palabra guerra, para referirse a las críticas que la exposición generó por el nombre parecido a la Bienal de Arte no Morrazo, con 24 ediciones de vida, es “desproporcionada y carente de fundamento”, por cuanto no se citan esas fuentes concretas de donde vienen las críticas “dejando entrever una serie de dudas que afectan a nuestro colectivo y al arte en general del Morrazo”, asegura Moisés Iglesias Santos, organizador, promotor y artista de Momoart.

Explica que la Bienal Arte del Morrazo se presenta como BAM pero sin siglas y Momoart corresponde a Mostra Morrazo Arte “sin guardar relación, ni oposición alguna con la anterior más que la coincidencia de las palabras Arte y Morrazo, definiciones del tema y lugar donde se desarrolla el evento”. Añade que se ha pretendido relacionar Momoart como un intento de intromisión en contra de la Bienal o como filial del evento que organiza el Concello de Cangas y la empresa privada Frigoríficos do Morrazo “utilizando como fuente un comentario humorístico de un visitante a la exposición”. Entiende que titular así “guerra entre artistas” supone un “menosprecio” a ambas partes y aclara que Momoart es un colectivo “con independencia artística, política y administrativa, que lo único que busca es asomar al público creaciones de artistas de la comarca, sin más pretensiones, haciendo hincapié en que el Auditorio de Cangas es un edificio público municipal que está para ser usado con estos fines y no servir de caja de resonancia e diferentes políticas, celos gremiales o envidias insanas”. Sin intención de beligerar La exposición permaneció abierta del 13 al 28 de enero en el Auditorio de Cangas con obras de María Fortes Blanco, Cristina Carbajal Sanluis, Agustín Soage Bastón, Raúl Velloso, Pablo y Moisés Iglesias Santos, José Manuel Parcero Santos y Miguel González. Insiste Iglesias en que nunca tuvieron la intención de beligerar ni molestar a nadie y menos en relación con el mundo del arte y que en ningún caso se cambió el orden de las palabras que forman la denominada Bienal Arte no Morrazo (BAM). Aclara que Mostra Morrazo Arte (Momoart) son palabras que no pertenecen a ninguna exclusividad ni registro alguno por parte de ningún organismo, organización, grupo ni colectivo. Sobre la posición del Concello, explica que desde el año pasado, tanto éste como la dirección del auditorio tuvieron la información detallada de todo lo que el colectivo de la Mostra iba a llevar a cabo, incluyendo el nombre o título, cartel o logotipos y que nunca mostraron oposición o rectificación. Por último, insiste en que “somos un grupo humilde, independiente, autónomo y sin ningún tipo de ideología política ni económica, que valoramos el arte por su capacidad de transmitir sentimientos o sensibilidad al observador”.