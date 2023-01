Avante! no hará campaña ni pedirá el voto para nadie: “Ni integración, ni colaboración”

La decisión de Avante! de no presentarse a las elecciones municipales del mes de mayo cogió por sorpresa al amplio aspectro político de Cangas que hay ahora mismo en la corporación municipal, de la que forma parte. Sus adversarios políticos hacen cábalas ya para saber a dónde irá a parar ese voto, que en su momento estuvo muy ligado a Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Bajo las siglas del Asamblea Pola Unidade (ASpUN), primero y, después, Avante! nacieron de una excisión de ACE.

El portavoz de Avante!, Tomás Hermelo, no se desmarcaba ayer de la decisión adoptada por la asamblea. Insistió mucho en señalar que no era la desaparición de esta formación, que se seguiría trabajando desde las bases. Cuando se le recuerda que ellos nacieron con la vocación de cambiar las cosas y que la decisión adoptada parece una claudicación, Tomás Hermelo asegura que Avante! volverá cuando se den las condiciones para hacerlo y que la situación de hace ocho años no es la de ahora, con toda la izquierda desperdigada. Avante! asegura que la realidad de los últimos años es muy dura, que tal y como están las cosas no se va a cambiar nada. “Lo vivido en los últimos años es muy feo. Un gobierno que no existe, una oposición negada a llegar a acuerdos, insultos continuos de unos contra otros. La oposición es destructiva. Solo se amplica el no por el no. Y, lo que es peor, no va a cambiar. Seguro que nosotros también tenemos algo que ver en todo esto. No somos salvadores de nada. Somos parte de ese problema que vive Cangas”.

También indica que su formación no va a pedir en ningún caso en voto para nadie, ni hará campaña a favor de algún candidato. Pero deja clara que su formación es un partido político de izquierdas. “Ni integración ni colaboración. No tiene sentido cuando anunciamos que no nos presentamos”, deja claro Tomás Hermelo.

En el comunicado hecho público por Avante! tras la celebración de su asamblea se señala que el panorama municipal resulta decepcionante y desesperante y hace alusión a lo que denomina “hiper-fragmentación”, la falta de renovación de otros actores y la descomposición acentuada de la política municipal de Cangas, que genera una parálisis que impide una labor constructiva. Hace un llamamiento a la urgente renovación de caras y de liderazgos que limpien u superen la lucha de egos y de incapacidades de gestión que Cangas padece. “No queremos convertirnos en lo que siempre criticamos. No vivimos de la política, ni necesitamos una cuota de poder para dar sentido a nuestra existencia o para transcender. No queremos estar por estar. Ni contribuir a la fragmentación del voto no reaccionario, que facilite la victoria de la derecha y la ultraderecha”.

Esta claro que la no presentación de Avante! favorecerá que el voto de la izquierda se aglutine más, aunque hay que saber en torno a quién. En política no hay cosas imposibles, pero es muy difícil ver a la cúpula de Avante! votando a ACE, que se presentará bajo las siglas de ACEs. La excisión hace 8 años y las negociaciones a la hora de formar gobierno hace cuatro años dejó abiertas muchas heridas y la mentalidad de Miss Universo no va a servir para curarlas.

Pero la marcha de Avante! de la corporación deja una puerta abierta a la lucha en la calle. Algunos de sus miembros lo comentaban ayer. Ahí sí que Avante! ocuparía un hueco que quedó vacío. Aunque eso no contribuiría a finalizar con la refriega política. No haría otra cosa que aumentarla.

Abalo: “Es pronto para anunciar candidato; las cosas, como se pueden ver, cambian de un día para otro”

Es inevitable pensar en el primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, cuando desde la oposición, en este caso desde Avante! alguien se refiere a los dinosaurios de la política canguesa. Él manifestaba ayer que no era el sentido de ACE opinar sobre las decisiones de otras formaciones políticas. Pero volvió a aprovechar la oportunidad que le brindaba la noticia política de ayer para hacer un llamamiento a la unidad de la izquierda. Sostiene Mariano Abalo que no es preocupación de ACE obtener votos de otras formaciones, sino aglutinar el voto de la izquierda, a lo que precisamente la decisión de Avante puede ayudar. Un llamamiento a la unidad de la izquierda y al compromiso de que se apoye al candidato con más votos de la izquierda a la hora de envestir alcalde. Sin embargo, desde la oposición lo que se critica precisamente a Mariano Abalo es el no haber sabido mantener a la izquierda unida, incluso propiciar la desunión, echando al PSOE del gobierno e impidiendo que BNG y Avante entrasen en el mismo. También se le acusa de dividir ACE. De ahí que muchos no crean en la unidad de la izquierda que promueve ahora Abalo. ACE aún no anunció su candidato, que con casi toda posibilidad sea la actual alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Según Mariano Abalo, la prioridad ahora mismo está centrada en la actividad municipal. Y para refrendar que todavía es temprano para anunciar nada, poner como ejemplo la decisión de Avante!. “Las cosas puede cambiar mucho de un día ara otro. La precipitación no es buena. Qué hace va a estar en el combate electoral, eso sí”.