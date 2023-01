La sanidad entra en la batalla electoral: “Su defensa es una posición política”, alega Santos

Por 60ª domingo consecutivo, cientos de vecinos de Moaña se concentraron ayer ante una Casa do Mar cerrada para exigir, una vez más, que la atención médica en la villa sea la misma que antes de la pandemia, pidiendo el regreso del servicio de urgencias centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas; que se cubran las vacantes de médicos de cabecera de tarde; y un refuerzo de las ambulancias con su base en Cangas y Moaña. La protesta de ayer, que llegó tras la celebrada el miércoles ante el Parlamento gallego, dejó claro que la atención primaria va a ser el principal caballo de batalla entre partidos de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y es que la alcaldesa, Leticia Santos, replicó al nuevo candidato del PP y todavía edil de XM, Javier Carro, aunque sin nombrarlo. Carro había acusado al bipartito de utilizar la sanidad para intentar desgastar a la Xunta. Santos replicó, micrófono en mano, que “por supuesto que defender la sanidad pública es una posición política” y cargó directamente contra el ejecutivo gallego manteniendo que “también hay una posición política tomada por el actual gobierno de la Xunta, que es destruir la sanidad”.

La regidora replicó que el pasado jueves, en el pleno, todos los grupos presentes aprobaron apoyar la manifestación a nivel gallego que las plataformas de usuarios del Sergas trasladan a Santiago de Compostela el domingo 12 de febrero, entre ellos los ediles del Partido Popular. Aunque es cierto que Javier Carro no participó en la sesión plenaria al estar reunido con la cúpula provincial del PP para cerrar su incorporación a esta candidatura así como la integración de su formación independiente, XM, a la misma.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral, no entró en esta confrontación política pero recordó a todos los partidos de Moaña que la participación en la Mesa Local da Sanidade está abierta y les pidió “que se unan a nosotros a protestar. Porque la atención primaria en Moaña es deficiente y ellos también lo saben”.

En la concentración de ayer el Concello explicó que financiará dos autobuses para acudir a la manifestación en Santiago del día 12, a donde se trasladará la ya tradicional protesta dominical en Moaña. El resto de autobuses que se llenen serán financiados por los asistentes. Contarán con paradas en todas las parroquias. La alcaldesa aseguró, entre aplausos de los concentrados, que “por más que la Xunta nos repita que no tienen medios, no nos vamos a acostumbrar a esta situación. Después de 60 semanas de protesta estamos igual que cuando empezamos, y solo pedimos regresar a la atención de antes de la pandemia, que ya no era óptima”.

Se espera que, a lo largo del mes de febrero, se incorporen a sus puestos de trabajo los dos médicos de tarde que solventarán el problema de las dos vacantes, pues ambas plazas fueron concedidas en el reciente proceso abierto por la Consellería de Sanidade.