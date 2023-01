Cangas tramitará con Costas y Augas de Galicia la limpieza de basura del Saíñas en Rodeira con maquinaria

La desembocadura del río Saíñas en la playa de Rodeira amaneció ayer más pulcra tras una intervención de urgencia del Concello de Cangas, que movilizó personal de los servicios de limpieza y de Emerxencias-Protección Civil para retirar parte de los residuos acumulados en la zona, sobre todos sacos con arena, tierra y escombros, bolsas de plástico y envases. El Gobierno local atribuye su procedencia a una antigua barrera de contención del cauce fluvial contra inundaciones, que en su día quedó sepultada bajo la arena y ha aflorado ahora con las mareas vivas y riadas de los últimos temporales.

Esa es la principal hipótesis que barajan desde el consistorio tras preguntar entre el vecindario y operarios municipales. Pero en la franja costera y el cauce fluvial también tienen competencia otras administraciones, y en consecuencia, la alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal Mariano Abalo, han encargado un informe y anuncian que contactarán desde hoy con responsables de Costas del Estado y de Augas de Galicia para coordinar una actuación, que pasaría por introducir maquinaria pesada, dado el volumen de los residuos.

“Hacerlo todo con medios manuales es practicamente imposible”, señala la regidora, que envió operarios municipales a retirar los residuos menos voluminosos y que más afloran, con la ayuda del quad que se emplea para la retirada de basura de los arenales en verano, pero reconoce que los más pesados y enterrados no se pueden eliminar sin el apoyo de maquinaria, que habrá que introducir en la playa y en el cauce aprovechando el buen tiempo y la marea baja. Abalo abunda en que los materiales allí depositados forman parte de una barrera de contención que habría sido levantada por las administraciones central o autonómica, que con el tiempo se fue cubriendo de arena y ahora aflora, años después. Considera que el Concello de Cangas sufre las consecuencias y la mala imagen por hechos de los que no es responsable, aunque ambos mandatarios dejan clara la determinación de resolverlo y sanear la zona en el menor tiempo posible.

Hermelo (PP): “Por algo no más grave rompieron el gobierno municipal”

“Echaron a medio gobierno por una intervención en la arena de Rodeira y miran de reojo por algo que no es menos grave, como la reiteración de vertidos contaminantes. ¿A quién le echan la culpa ahora?”, advierte la concejala del PP Dolores Hermelo, que se hizo eco y denunció lo que otros ciudadanos observaban en los últimos días en la desembocadura del Saíñas en Rodeira. Hermelo, asidua caminante por el litoral y espacios naturales de la comarca, considera que el Ejecutivo cangués carece de argumentos para presumir de “ecologista”, como abandera, “porque no lo demuestra con hechos, y a la vista está”, pero no elude criticar a colectivos que sí lo son y guardan un “silencio cómplice” en estos casos. La edila popular recibió ayer la llamada del Seprona –con el que había contactado en días anteriores– para interesarse por el asunto, cuya gravedad reconocen desde el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, aunque también la limitación de medios para investigar y actuar en consecuencia. También lo comunicó a la Policía Local, con el objetivo de que se tramite el asunto desde el departamento municipal de Medio Ambiente. Reconoce que los problemas medioambientales de Cangas no son nuevos, que algunos ya se padecían en anteriores corporaciones, pero ya no sirven excusas: “Deben actuar todas las instituciones implicadas, y la responsabilidad es de quienes gobiernan”.