Cando o galo pica á pita, aínda aínda. Cando a pita pica ó galo, malo malo.

Con esta miña percepción a semana foime especialmente dura. Contra o pasado 18 ou 19 do corrente este íntimo xornal faise eco de a líder moderada Elena Estévez denunciar que o Concello de Bueu concédelle con data 15-12-22 Licenza de Primeira Ocupación á obra absorbedora do moi transitado Camiño de Coumiñán (Montemogues, Stª Mª de Beluso), suscitando na delatora unha estrañeza intelixente que a enaltece e a proclama. Tamén aos veciños porta con porta nola causou, moita; pero por estáremos na crenza de a autorización ter sido expedida fai ano e medio, tempo que leva sendo ocupada a vivenda; e tempo que ela leva desaugando sobre a estrada estragándolle o firme, anegando portales etc.; impunemente, a pesares da media ducia de atestados das forzas da orde.

Nesta altura non debería impactarnos este disfuncionamento aberrante do consistorio bueués, pero si que o seu edil voceiro (até o de agora caladiño máis ca un peto, que por algo será) finxa ignoralo cando insiste no pésimo sinal de gabar o traballo dos seus empregados públicos -de todos-. Clamoroso disparate, representativo dunha incompetencia pois incuestionable, que vén ademáis confirmar a vox pópuli: a dianteira desta equipa de goberno incorre en sucesivos fóras de xogo, tén a cabeza noutro lado canto hai. Tamén a vd Sr. Fariña, que non dá avío, lle vén moi grande este cargo; nun horizonte ideal sería vd. o terceiro en arriar. Non nos merecemos nada disto ¿De verdade non lles cae a cara de vergoña?

Lamentamos asemade o despiadado ataque, as infames acusacións, cheas outra vez dun cinismo insoportable, proferidas contra a solidaria dirixente conservadora polo triste protagonista desta queixa, aqueste mesmo concellal do i+y que lle endosa á rigorosa defensora da legalidade e candidata certa un ruído e unha confusión inexistentes, malia seren provocados con teimuda crueldade polo perturbador método mutismo-preguiza dos seus competentes superiores e valiosos funcionarios. Xa quixera o saber estar desta mullerona, excelente supervisora, aquel responsable socialista aburrido e caído, quen co escarnio perpetrado nin se dignou responder ao requeremento das víctimas…

Quedámoslle obrigados pola súa sentida mediación ao respecto dona Elena, temperada e clarividente; porén nin o alcalde vai poder quedar ben con todos nin a parella promotora está en absoluto interesada en aclarar a situación, en frear a polémica xeradora do conflicto, do escándalo e quen sabe se un mal día dunha desgraza fatídica. Secasí, coas reservas que a Lei dos Pobres nos impón “… o camiño é público, hai que arranxar a desfeita”. ¡Claro! Sería a canda o técnico cualificado e o político vocacional consentidores do seu peche lle explicaren ao pobo qué é o que pasou aí, como se puido culminar asoballamento da maneira, por que durante os dous anos e medio de burocracia previa á concesión do permiso de obra os disque eficientes servidores non se decataron das graves irregularidades, que o sentido común si advertía e os informes paralelos de especialistas neutrales manifestaban.

Elas serán o eixo dunha nova investigación –da natureza da actual nunca nada se soupo–, independiente; crémola imprescindible na procura non so da verdade senón de garantir a credibilidade dos futuros executivos municipales endelí que da calidade de vida das vindeiras xeracións residentes.

Sendo quen subscribe comedido, desbota enerxicamente a deseperada salvagarda que o representante corporativo pretende facer do seu mentor político; na nosa circunstancia seméllanos un insulto intolerable. É coma se non lle coller un gran de millo no cú ou quixer ver a Deus polo ollo dunha agulla. No entanto, polo visto e lido, quizais cumpra considerar a enorme dificultade que debe entrañar ser voceiro neste modelo de cabido, habendo ás veces mesmo permanecer exposto a descontroles masivos internos, impensables de tan fraternales.

Poñamos un exempro: prantexada con violencia e axiña reprantexada con violencia estrema, a “cabañita de madera” que os seus intrépidos propietarios anunciaban veu rematar na paridura fenomenal deste plan xeral, nun únicum moi concorrido, no aldraxante Caso Coumiñán. ¿Estaban onde uns e outros? ¿E onde están hoxe? A mala praxe enferma, a impasibilidade mata. Non é fada do demo tanta convalecencia.

*Veciño de Beluso