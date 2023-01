Las obras para el abastecimiento y saneamiento en un núcleo de A Torre afrontan la recta final

Las obras que se desarrollan desde hace meses para dotar de red de abastecimiento y saneamiento a un conjunto de viviendas del núcleo de A Torre, en la parroquia de Cela, afrontan su recta final. Los trabajos se demoraron más de lo previsto por la falta de personal por parte de la empresa concesionaria y debido a la necesidad de instalar las acometidas antes de proceder al pavimentado del camino.

Desde el Concello de Bueu explican que los trabajos, con un presupuesto de unos 25.000 euros, permitirán llevar el abastecimiento de agua potable a más de una docena de casas y el saneamiento a ocho. “Las que no tenían el saneamiento habían quedado fuera de la red en una actuación anterior en la zona”, explican desde el ejecutivo municipal.

El tramo sobre el que se actúa abarca desde las inmediaciones de la intersección de la carretera provincial con el acceso al colegio de Cela hasta el entorno de la casa rural, a través de un camino interior.

Disculpas al vecindario

La colocación de las canalizaciones está ya concluida y a lo largo de los próximos días se procederá al enganche y a la pavimentación. “Tenemos que pedirle disculpas a los vecinos y agradecer su paciencia. Por problemas de la empresa concesionaria y por el mal tiempo no se pudieron realizar antes las acometidas y mientras no se conectasen las viviendas era preferible no pavimentar el camino para evitar tener que levantarlo de nuevo más adelante”, explica el alcalde y concejal de Servizos, Félix Juncal.

Esa demora provocó a lo largo de estos meses el arrastre de materiales por culpa de las continuas lluvias.