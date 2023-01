Los 40 carnavales del festival de comparsas de Bueu

El Concello de Bueu y el Bueu Atlético preparan con esmero la cuadragésima edición de su festival de comparsas, que es el más antiguo de cuantos se celebra en Galicia. La fecha elegida es el viernes 24 de febrero a las 21.00 horas, en el pabellón deportivo de Bueu, y que contará con un aforo de entre 900 y 1.000 personas. Las entradas saldrán próximamente a la venta al precio de 8 euros y el día del espectáculo se podrán adquirir en taquilla por 10 euros.

Este año será una edición muy especial debido a ese 40 aniversario. El club contará con un maestro de ceremonias muy especial: David Amor, que antes de saltar a la fama televisiva fue jugador del Bueu Atlético varias temporadas [David López]. El macrofestival se grabará con varias cámaras y se editará para su posterior difusión. El sonido, la iluminación, la edición de video, el montaje del escenario y las sillas los asumirá la empresa Play Plan, que es la productora del festival SonRías Baixas. El programa incluirá la presencia de cinco comparsas de Bueu y se espera incluso alguna de otros municipios de la comarca de O Morrazo.

La finalidad de este festival es recaudar fondos a favor de las escuelas deportivas del Bueu Atlético, que es quien puso en marcha la iniciativa. Durante el certamen se celebrará un sorteo y los socios del Bueu Atlético recibirán una o dos rifas presentando su carné de abonado en el momento de acceder al pabellón. Los personas que no sean socias del club podrán adquirir los boletos también en la entrada al recinto.

Como es tradicional, el festival de comparsas de Bueu tendrá un segundo pase una semana después. El viernes 3 de marzo será en la Casa do Pobo de Beluso, también a las 21.00 horas. Para esta segunda jornada está confirmada la presencia de Os Mulos, As Tinta Femia, Vou nun Bou, As Faltriqueiras, Os Pinsel, la comparsa moañesa Vaille Dando y Marcha Loca, desde Aldán.

La organización ya tiene confirmada la colaboración económica de alguna empresa, pero aquellas industrias o comercios que lo deseen aún están a tiempo de colaborar con la organización. Para ello pueden escribir al correo electrónico presidencia@bueuatleticobalonman.com o llamar al teléfono 657 589 905.