La I Mostra Morrazo Arte genera críticas

La I Mostra Morrazo Arte, abierta en la sala de exposiciones del Auditorio de Cangas, ha dejado al descubierto interesantes trabajos de los ocho artistas de esta colectiva, que se clausura mañana, pero también una “guerra” escondida que se vive en el mundo del arte. “¿Se trata de una filial de la Bienal Internacional Arte no Morrazo?”, preguntaba con humor un visitante a la exposición, que incluye obra pictórica y escultórica de María Fortes Blanco, Cristina Carbajal Sanluis, Agustín Soage Bastón, Raúl Velloso, Pablo y Moisés Iglesias Santos, José Manuel Parcero Santos y Miguel González.

El nombre elegido para esta colectiva es el mismo que el de la conocida Bienal de Cangas Concello de Cangas-Frigoríficos do Morrazo, que se celebra desde hace 24 ediciones, aunque en el caso de esta I Mostra con el orden invertido de las palabras. Por eso que el nombre dio lugar a equívocos que han sido muy comentados y en el que el Concello no ha reparado.

La Bienal es mucho más que una exposición de arte, exhibe medio centenar de trabajos seleccionados de artistas de diferentes rincones del mundo y concede 12.000 euros en premios, en los que colabora la empresa frigorífica como apoyo a la cultura, uno de ellos en forma de beca para cursar estudios de posgrado en la facultad de Bellas Artes.

Hay quien entiende que detrás esta primera edición de la Mostra Morrazo Arte hay un interés por crear una guerra a la Bienal, para mostrar que ellos también están ahí.

Algún artista de los que componen la Mostra reconocen que el nombre ha sido un error, pero que no creen que haya sido para mostrarse como alternativa a la Bienal, pese a que se hubiera publicitado como primera edición.

La obra que se expone ahora, además, es antigua en algunos casos, de hace veinte años, y ya solo por ese hecho, no puede ser alternativa a un Arte no Morrazo que reúne en cada edición medio centenar de artistas con obra vanguardista, a pesar de las críticas que también recibe por no haber evolucionado como debiera.