El Auditorio de Cangas registró ayer una gran entrada para ver la representación del Ballet Clásico Internacional con “El Cascanueces”, en donde brillaron las ratitas,enanitos, angelitos y flores de las escuelas de danza de Cangas, Maite Quiñones e Inés Núñez.

Carmela Silva y el colesterol de los cangueses

El desayuno informativo que ofreció la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ayer en Cangas, demostró que el órgano provincial maneja “posibles”, pues la panoplia de bollería y otros alimentos con los que se llenaron las mesas no dejó indiferente a nadie. Hasta el punto de que los periodistas presentes no tuvieron tiempo de probar de todo. Lo que no tenemos tan claro es si las autoridades sanitarias estarán muy contentas ante tamaña contribución a incrementar el nivel de colesterol de los cangueses.

Victoria Portas pasea su afición por el Balonmán Cangas

Son tiempos preelectorales y eso hace que los políticos que aspiran a entrar en las corporaciones de la comarca se muestran más “comprometidos” que nunca con todo tipo de colectivos y clubes de la zona. Aunque no sabemos si es por eso o por pasión real, pero lo cierto es que Victoria Portas pasea su bufanda del Balonmán Cangas en el coche, a la vista de todos.

Daños en vehículos

¿Qué concejal o concejala de Moaña sufrió daños en su coche por caída de luces de Navidad?