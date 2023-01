El grupo municipal socialista de Cangas volverá a interrogar en el pleno a la alcaldesa Victoria Portas por dos cuestiones que presentó ya ante la Valedora do Pobo: su salario y las banderas azules. Ninguna de ellas obtuvo contestación por parte de la regidora local, de ahí que los socialistas se vieran obligados a recurrir a la Valedora do Pobo. Este citado organismo también llevó calabazas, ya que no contestó en el plazo de días fijado a su requerimiento de documentación. La Valedora do Pobo tuvo que recordarle que el Concello tenía obligación de hacerlo.

Ahora, volverán las preguntas al pleno en las que se hará referencia a la contestación de la Valedora do Pobo. La intención del PSOE es recalcar la falta absoluta de transparencia que hay por parte del actual gobierno de Cangas, concretamente de la alcaldesa Victoria Portas, que no hace caso ni a la Valedora do Pobo.