Un médico referente y un ejemplo

De lo mejor que hemos tenido en urgencias de Montecelo. Emilio Arruti Peleteiro acaba de jubilarse. Se curtió con los años,iniciándose en su juventud y conquistando la medicina y a los pacientes con unas agallas que solo un médico profesional y con vocación puede hacer, porque no es para quien quiere, es para quien puede y a quien le nace de dentro.

Profesional y compañero de todos. Su trato con los profesionales de categorías inferiores era encomiable, por ello,siempre se preguntaba cuando necesitábamos algo: ¿está Arruti de guardia? ¡Cuánto lo vamos a echar de menos! Su empatía, especialmente con los más desfavorecidos,su calidad humana,con tacto,para dar información al paciente o familiares; su carácter; por supuesto, como toda persona segura de sí misma,incluso, con sus defectos -más de algún berrinche vivimos, quedándose en nada después y a seguir trabajando-.

Recuerdo su alegría; las guardias de fin de año las hacía desde hace años y no faltó una en la que no recorriera planta por planta y servicio por servicio, felicitando el año nuevo,en los ratos en que las urgencias se le permitía. Dicharachero ,cuando había que lidiar con algun@ paciente o familiar,para levantarles el ánimo o intentar apaciguar su intranquilidad. Todo eso y mucho más,hace que le tengamos,al menos yo, un gran respeto,cariño y como no, considerarlo una eminencia como médico de urgencias en el Hospital de Montecelo, gran compañero y desearle lo mejoren su nueva etapa en la vida.

*Trabajadora en el Complexo Hospitalario de Pontevedra