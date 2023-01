La huelga de letrados suspende juicios y es secundada por el 100% de los profesionales

La huelga de letrados de la Administración de Justicia mantiene paralizados los juzgados de Cangas. El alcance del paro es en esta plaza del 100% y solo se mantienen los servicios mínimos. Se suspendieron los dos juicios que se iban a celebrar el martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas y lo mismo ocurre con 5 que se iban a celebrar hoy en el Número 3. Se suspendieron todas las actuaciones menos las de violencia de género y se atienden las declaraciones relacionadas con las violencias de género y se celebrarán solo los juicios de familia en los que están citados menores o incapaces. Este el punto humanitario de una huelga que se poner otra vez en marcha ante los incumplimientos del Ministerio de Justicia. En Cangas se suspendieron 10 actuaciones judiciales y no se están señalando nuevas. Así que los juzgados funcionan bajo mínimos. Los letrados y procuradores aprovechan para poner en orden sus agendas y atender el trabajo en sus despachos. La huelga, ahora es indefinida, después del aviso que los letrados de la administración judicial dieron a finales del mes noviembre. Y en esta ocasión no parece que a los convocantes se les vaya a ablandar con más promesas. Ahora quiere hechos. Nada de más promesas.

La convocatoria de huelga realizada por la Unión Progresista señala que la misma obedece a a la no adecuación de sus condiciones a las responsabilidades que asumen tras las reformas legales de 2009 y 2015. Se hace hincapié en los continuos incumplimientos del Ministerio de Justicia. En este sentido, en el mes de abril del pasado año se había llegado a un acuerdo con el Secretario de Estado, pero no se hizo efectivo. Principalmente al que hace referencia a los grupos poblacionales, que afectan a juzgados como los de Cangas. Se acordó reducir de 5 a 3 las categorías, para equipararse a otros profesionales, como los forenses o los fiscales. La categoría está ligada a la retribución y los letrados judiciales, como puede ser los de Cangas, están perdiendo dinero por este incumplimiento. Otro de los motivos de huelga es la denominada cláusula de enganche de las retribuciones de los letrados a las de los jueces, una subida que aún no se materializó y tampoco se aprobó el nuevo estatuto orgnánico.